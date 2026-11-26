Viktoria y Benfica se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Doosan Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Viktoria recibe a Benfica este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Doosan Arena. Viktoria viene de ganarle 1-0 a Lillestroem y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Benfica viene de ganarle 3-1 a Lech Poznan y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Viktoria y Benfica

Viktoria (3-4-1-2): Florian Wiegele, Tobiáš Pališčák, Sampson Dweh, Filip Prebsl, Adam Gabriel, Patrik Hrošovský, Amar Memić, Lukáš Červ, Merchas Doski, Prince Adu, Christophe Kabongo. DT: Radoslav Kováč.

Benfica (4-1-2-3): Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Clément Lenglet, Alessandro Circati, Souffian El Karouani, Cláudio Echeverri, João Palhinha, Georgiy Sudakov, Dodi Lukébakio, Jhon Durán, Andreas Schjelderup. DT: Marco Silva.

Bajas y ausentes de Viktoria y Benfica

Viktoria:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Benfica:

Leandro Barreiro (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de julio de 2027)

La previa de Viktoria y Benfica: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España

11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España Estadio: Doosan Arena

Doosan Arena Próximo partido de Viktoria: vs. Bournemouth, jueves 10 de diciembre

vs. Bournemouth, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Benfica: vs. OFI Crete, jueves 10 de diciembre