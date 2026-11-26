Viktoria recibe a Benfica este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Doosan Arena. Viktoria viene de ganarle 1-0 a Lillestroem y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Benfica viene de ganarle 3-1 a Lech Poznan y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Viktoria y Benfica
Viktoria (3-4-1-2): Florian Wiegele, Tobiáš Pališčák, Sampson Dweh, Filip Prebsl, Adam Gabriel, Patrik Hrošovský, Amar Memić, Lukáš Červ, Merchas Doski, Prince Adu, Christophe Kabongo. DT: Radoslav Kováč.
Benfica (4-1-2-3): Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Clément Lenglet, Alessandro Circati, Souffian El Karouani, Cláudio Echeverri, João Palhinha, Georgiy Sudakov, Dodi Lukébakio, Jhon Durán, Andreas Schjelderup. DT: Marco Silva.
Bajas y ausentes de Viktoria y Benfica
Viktoria:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Benfica:
- Leandro Barreiro (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de julio de 2027)
La previa de Viktoria y Benfica: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
- Estadio: Doosan Arena
- Próximo partido de Viktoria: vs. Bournemouth, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Benfica: vs. OFI Crete, jueves 10 de diciembre