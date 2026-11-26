Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome. Marseille viene de ganarle 1-0 a Leverkusen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Levski Sofia viene de ganarle 1-0 a Jagiellonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Marseille y Levski Sofia
Marseille (4-2-3-1): Jeffrey De Lange, Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes, Himad Abdelli, Keyliane Abdallah, Amine Gouiri, Igor Paixão. DT: Bruno Génésio.
Levski Sofia (4-3-3): Svetoslav Vutsov, Aldair Neves Aldair, Kristian Dimitrov, Christian Makoun, Maicon, Mehdi Moubarik, Marko Grujić, Sérgio Araújo, Mazire Soula, Reinaldo, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velázquez.
Bajas y ausentes de Marseille y Levski Sofia
Marseille:
- Emerson (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Derek Cornelius (lesión de cadera; vuelve a principios de enero de 2027)
Levski Sofia:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Marseille y Levski Sofia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
- Estadio: Estadio CEPAC Velodrome
- Historial: 1 cruces — Marseille ganó 0, Levski Sofia ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 01/12/2005: Levski Sofia 1-0 Marseille
- Próximo partido de Marseille: vs. Celta, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Levski Sofia: vs. Lillestroem, jueves 10 de diciembre