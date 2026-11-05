Alineaciones de Sturm Graz y NK Celje por la Europa League: formaciones probables

Sturm Graz recibe a NK Celje este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Merkur Arena. Sturm Graz viene de ganarle 1-0 a Marseille y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. NK Celje viene de empatar 2-2 con Red Bull y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Sturm Graz y NK Celje
Sturm Graz (3-4-1-2): Ammar Helac, Arjan Malić, Joshua Quarshie, Paul Koller, Jürgen Heil, Jon Gorenc Stankovič, Valmir Matoshi, Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl, Simon Seidl, Oumar Diakité. DT: Fabio Ingolitsch.
NK Celje (4-3-3): Žan-Luk Leban, Pijus Širvys, Lukasz Ł. Bejger, Žan Žužek, Milot Avdyli, Svit Sešlar, Mark Zabukovnik, Mario Kvesić, Veton Tusha, Blaž Kramer, Benjamin Verbič. DT: Zoran Zeljković.
La previa de Sturm Graz y NK Celje: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 5 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Merkur Arena
- Historial: 3 cruces — Sturm Graz ganó 2, NK Celje ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 15/06/2016: Sturm Graz 2-0 NK Celje
- Próximo partido de Sturm Graz: vs. Hoffenheim, jueves 26 de noviembre
- Próximo partido de NK Celje: vs. Ferencvaros, jueves 26 de noviembre