Alineaciones de Sturm Graz y NK Celje por la Europa League: formaciones probables

Sturm Graz y NK Celje se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Merkur Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sturm Graz recibe a NK Celje este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Merkur Arena. Sturm Graz viene de ganarle 1-0 a Marseille y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. NK Celje viene de empatar 2-2 con Red Bull y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sturm Graz y NK Celje

Sturm Graz (3-4-1-2): Ammar Helac, Arjan Malić, Joshua Quarshie, Paul Koller, Jürgen Heil, Jon Gorenc Stankovič, Valmir Matoshi, Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl, Simon Seidl, Oumar Diakité. DT: Fabio Ingolitsch.

NK Celje (4-3-3): Žan-Luk Leban, Pijus Širvys, Lukasz Ł. Bejger, Žan Žužek, Milot Avdyli, Svit Sešlar, Mark Zabukovnik, Mario Kvesić, Veton Tusha, Blaž Kramer, Benjamin Verbič. DT: Zoran Zeljković.

La previa de Sturm Graz y NK Celje: todo lo que hay que saber