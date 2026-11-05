Alineaciones de Torreense y Ararat por la Europa League: formaciones probables

Torreense y Ararat se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Torreense recibe a Ararat este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. Torreense viene de caer 1-4 ante Ferencvaros y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Ararat viene de caer 0-4 ante AZ Alkmaar y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Torreense y Ararat

Torreense (4-2-3-1): Lucas Paes, Jonathan Mutombo, Mohamed Ali Diadie, Volnei, Javi Vázquez, Alejandro Alfaro, João Marques, Amine Oudrhiri, Manuel Pozo, Musa Drammeh, Karem Zoabi. DT: João Nuno.

Ararat (4-3-3): João Victor, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Alexandros Malis, Edgar Grigoryan, Juan Balanta, Armen Ambartsumyan, Maxence Carlier, Artur Serobyan, Sandro Lima, Zhirayr Shaghoyan.

La previa de Torreense y Ararat: todo lo que hay que saber