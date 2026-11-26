Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el King Power at Den Dreef Stadion por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion. Union Saint-Gilloise viene de ganarle 2-1 a Celta y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Lech Poznan viene de caer 1-3 ante Benfica y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Union Saint-Gilloise y Lech Poznan

Union Saint-Gilloise (3-4-2-1): Hervé Koffi, Nohim Chibani, Louis Patris, Ross Sykes, Relebohile Mofokeng, Denzel De Roeve, Kamiel Van De Perre, Adem Zorgane, Besfort Zeneli, Guilherme Smith, Raul Florucz. DT: David Hubert.

Lech Poznan (4-2-3-1): Mateusz Lis, Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe, Michal Gurgul, Radoslaw Murawski, Gustav Berggren, Antoni Kozubal, Leo Bengtsson, Yannick Agnero, Allahyar Sayyadmanesh. DT: Niels Frederiksen.

Bajas y ausentes de Union Saint-Gilloise y Lech Poznan

Union Saint-Gilloise:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Lech Poznan:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Union Saint-Gilloise y Lech Poznan: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España

11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España Estadio: King Power at Den Dreef Stadion

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vs. Lyon, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Lech Poznan: vs. Ferencvaros, jueves 10 de diciembre