Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el King Power at Den Dreef Stadion, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion. El Union Saint-Gilloise se consolidó entre los mejores de la fase liga y quiere seguir ahí arriba, mientras que el Lech Poznan llega a Bélgica necesitado de una hazaña para no quedar afuera de cualquier chance de clasificar.

Con apenas cuatro fechas jugadas en esta Europa League, el margen todavía existe, pero las diferencias en la tabla ya son elocuentes y este partido puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Union Saint-Gilloise atraviesa un buen momento y lo refleja en los números: ganó sus últimos tres partidos, incluyendo triunfos ante Genk y Celta, y llega como cuarto en la fase liga con 10 puntos en cuatro presentaciones. El envión anímico es claro y el equipo belga parece decidido a meterse entre los puestos de privilegio que dan el pase directo a octavos.

El Lech Poznan, en cambio, llega con el agua al cuello. Ocupa el puesto 35 con un solo punto en cuatro juegos, producto de una caída ante Benfica y un empate ante Zagłębie en su liga local, aunque sí logró un triunfo reciente por la mínima ante GKS Katowice que le dio algo de aire antes de este cruce. La realidad europea del equipo polaco es otra: necesita sumar de manera urgente si quiere mantener vivas las chances de seguir en competencia.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico .

. Union Saint-Gilloise suma 10 puntos tras vencer a Kortrijk, Genk y Celta.

suma 10 puntos tras vencer a Kortrijk, Genk y Celta. Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.