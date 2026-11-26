Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion. El Union Saint-Gilloise se consolidó entre los mejores de la fase liga y quiere seguir ahí arriba, mientras que el Lech Poznan llega a Bélgica necesitado de una hazaña para no quedar afuera de cualquier chance de clasificar.
Con apenas cuatro fechas jugadas en esta Europa League, el margen todavía existe, pero las diferencias en la tabla ya son elocuentes y este partido puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Union Saint-Gilloise atraviesa un buen momento y lo refleja en los números: ganó sus últimos tres partidos, incluyendo triunfos ante Genk y Celta, y llega como cuarto en la fase liga con 10 puntos en cuatro presentaciones. El envión anímico es claro y el equipo belga parece decidido a meterse entre los puestos de privilegio que dan el pase directo a octavos.
El Lech Poznan, en cambio, llega con el agua al cuello. Ocupa el puesto 35 con un solo punto en cuatro juegos, producto de una caída ante Benfica y un empate ante Zagłębie en su liga local, aunque sí logró un triunfo reciente por la mínima ante GKS Katowice que le dio algo de aire antes de este cruce. La realidad europea del equipo polaco es otra: necesita sumar de manera urgente si quiere mantener vivas las chances de seguir en competencia.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Beşiktaş vs. Hapoel
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Celta vs. Bournemouth
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Marseille vs. Levski Sofia
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Olympiacos vs. Milan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
- Union Saint-Gilloise suma 10 puntos tras vencer a Kortrijk, Genk y Celta.
- Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.