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Europa League

Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Celtic por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica vs. Celtic, Europa League
Benfica vs. Celtic, Europa League

El jueves 15 de octubre, Benfica recibirá al Celtic en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica con la obligación de arrancar bien la fase de grupos de la Europa League.

Ambos equipos arrancaron con el pie izquierdo en la competencia y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Benfica llega golpeado después de la derrota 1-3 ante Porto, aunque se repuso con un triunfo claro por 2-0 frente al Vitória SC que le devolvió algo de confianza. Antes de ese traspié había mostrado un buen nivel con una victoria como visitante ante Milan, así que el equipo portugués alterna rachas y todavía busca estabilidad en lo que va de la temporada.

El Celtic viene de una racha más floja en el plano europeo, con derrotas ante Rangers y Ferencváros en su propia cancha, aunque llega con el envión anímico de un triunfo 2-0 como visitante frente a Motherwell en su liga local. El equipo escocés necesita revertir la imagen que dejó en sus últimas presentaciones europeas si quiere meterse en la pelea de la fase de grupos.

El historial entre Benfica y Celtic

Benfica y Celtic se enfrentaron en seis ocasiones, con una ligera ventaja para los portugueses que ganaron tres partidos por dos del Celtic y un empate. En las últimas citas el historial estuvo parejo: hubo triunfos para cada lado y hasta un empate sin goles, reflejo de una rivalidad que nunca tuvo un dominador claro.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/11/2012Benfica vs. Celtic2-1UEFA Champions League
19/09/2012Celtic vs. Benfica0-0UEFA Champions League
06/11/2007Celtic vs. Benfica1-0UEFA Champions League
24/10/2007Benfica vs. Celtic1-0UEFA Champions League
01/11/2006Benfica vs. Celtic3-0UEFA Champions League
17/10/2006Celtic vs. Benfica3-0UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Torreense vs. SunderlandJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. OmoniaJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. LeverkusenJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
AZ Alkmaar vs. HapoelJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Benfica suma 3 puntos en el torneo.
  • Celtic suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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