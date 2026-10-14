Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Celtic por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

El jueves 15 de octubre, Benfica recibirá al Celtic en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica con la obligación de arrancar bien la fase de grupos de la Europa League.
Ambos equipos arrancaron con el pie izquierdo en la competencia y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, DAZN USA
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
La actualidad de ambos equipos
El Benfica llega golpeado después de la derrota 1-3 ante Porto, aunque se repuso con un triunfo claro por 2-0 frente al Vitória SC que le devolvió algo de confianza. Antes de ese traspié había mostrado un buen nivel con una victoria como visitante ante Milan, así que el equipo portugués alterna rachas y todavía busca estabilidad en lo que va de la temporada.
El Celtic viene de una racha más floja en el plano europeo, con derrotas ante Rangers y Ferencváros en su propia cancha, aunque llega con el envión anímico de un triunfo 2-0 como visitante frente a Motherwell en su liga local. El equipo escocés necesita revertir la imagen que dejó en sus últimas presentaciones europeas si quiere meterse en la pelea de la fase de grupos.
El historial entre Benfica y Celtic
Benfica y Celtic se enfrentaron en seis ocasiones, con una ligera ventaja para los portugueses que ganaron tres partidos por dos del Celtic y un empate. En las últimas citas el historial estuvo parejo: hubo triunfos para cada lado y hasta un empate sin goles, reflejo de una rivalidad que nunca tuvo un dominador claro.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/11/2012
|Benfica vs. Celtic
|2-1
|UEFA Champions League
|19/09/2012
|Celtic vs. Benfica
|0-0
|UEFA Champions League
|06/11/2007
|Celtic vs. Benfica
|1-0
|UEFA Champions League
|24/10/2007
|Benfica vs. Celtic
|1-0
|UEFA Champions League
|01/11/2006
|Benfica vs. Celtic
|3-0
|UEFA Champions League
|17/10/2006
|Celtic vs. Benfica
|3-0
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Sunderland
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lyon vs. Crystal Palace
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|NK Celje vs. Omonia
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Leverkusen
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Red Bull vs. Milan
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|AZ Alkmaar vs. Hapoel
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sparta vs. Lillestroem
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rennes vs. OFI Crete
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celta vs. Juventus
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Marseille vs. Olympiacos
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Nijmegen vs. Levski Sofia
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Ararat
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Zagreb vs. Anderlecht
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Ferencvaros vs. Viktoria
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Sturm Graz
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- Benfica suma 3 puntos en el torneo.
- Celtic suma 0 puntos en el torneo.