Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Celtic por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, Benfica recibirá al Celtic en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica con la obligación de arrancar bien la fase de grupos de la Europa League.

Ambos equipos arrancaron con el pie izquierdo en la competencia y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Benfica llega golpeado después de la derrota 1-3 ante Porto, aunque se repuso con un triunfo claro por 2-0 frente al Vitória SC que le devolvió algo de confianza. Antes de ese traspié había mostrado un buen nivel con una victoria como visitante ante Milan, así que el equipo portugués alterna rachas y todavía busca estabilidad en lo que va de la temporada.

El Celtic viene de una racha más floja en el plano europeo, con derrotas ante Rangers y Ferencváros en su propia cancha, aunque llega con el envión anímico de un triunfo 2-0 como visitante frente a Motherwell en su liga local. El equipo escocés necesita revertir la imagen que dejó en sus últimas presentaciones europeas si quiere meterse en la pelea de la fase de grupos.

Publicidad

El historial entre Benfica y Celtic

Benfica y Celtic se enfrentaron en seis ocasiones, con una ligera ventaja para los portugueses que ganaron tres partidos por dos del Celtic y un empate. En las últimas citas el historial estuvo parejo: hubo triunfos para cada lado y hasta un empate sin goles, reflejo de una rivalidad que nunca tuvo un dominador claro.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/11/2012 Benfica vs. Celtic 2-1 UEFA Champions League 19/09/2012 Celtic vs. Benfica 0-0 UEFA Champions League 06/11/2007 Celtic vs. Benfica 1-0 UEFA Champions League 24/10/2007 Benfica vs. Celtic 1-0 UEFA Champions League 01/11/2006 Benfica vs. Celtic 3-0 UEFA Champions League 17/10/2006 Celtic vs. Benfica 3-0 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Sunderland Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Omonia Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Leverkusen Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 AZ Alkmaar vs. Hapoel Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis