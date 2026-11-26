Beşiktaş y Hapoel se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Batumi Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Hapoel este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Batumi Arena. Hay partidos que se juegan por algo más que los tres puntos, y este es uno de esos casos para el Beşiktaş: necesita mostrar que el nivel irregular que viene teniendo en Europa League no lo va a dejar afuera de la pelea por avanzar de fase. Enfrente aparece un Hapoel que llega golpeado y con poco margen de error.

El invitado turco ya suma siete puntos en la fase de liga y viene de un buen resultado en el torneo local, así que la idea es consolidarse entre los que pelean arriba de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Beşiktaş llega con el envión de una goleada por 4-2 en su visita a Konyaspor, un resultado que le devuelve algo de confianza después de la derrota ante el Celtic. En Europa League viene de ganarle con autoridad al Gençlerbirliği por 3-0, y ese triunfo lo dejó octavo con siete unidades en cuatro presentaciones, en zona de pelear por meterse entre los mejores del certamen.

Hapoel, en cambio, atraviesa un presente complicado. En su liga encadenó dos derrotas como local, ante Hapoel TA y OFI, y aunque logró reaccionar con un 5-2 como visitante frente a Maccabi Petah Tikva, en Europa League la cosa no mejoró: está 33° con apenas un punto en cuatro juegos, una posición que lo obliga a buscar una reacción urgente si quiere seguir con vida en el torneo.

El historial entre Beşiktaş y Hapoel

El historial entre ambos es corto pero parejo en su resultado final: se enfrentaron dos veces, ambas en 2017, y en las dos se impuso el Beşiktaş. Primero ganó 3-1 como visitante y después cerró la serie con un 2-1 como local, con un total de 5 goles a favor contra 2 en contra para el turco.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/02/2017 Beşiktaş vs. Hapoel 2-1 UEFA Europa League 16/02/2017 Hapoel vs. Beşiktaş 1-3 UEFA Europa League

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Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis