Beşiktaş recibe a Hapoel este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Batumi Arena. Hay partidos que se juegan por algo más que los tres puntos, y este es uno de esos casos para el Beşiktaş: necesita mostrar que el nivel irregular que viene teniendo en Europa League no lo va a dejar afuera de la pelea por avanzar de fase. Enfrente aparece un Hapoel que llega golpeado y con poco margen de error.
El invitado turco ya suma siete puntos en la fase de liga y viene de un buen resultado en el torneo local, así que la idea es consolidarse entre los que pelean arriba de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Beşiktaş llega con el envión de una goleada por 4-2 en su visita a Konyaspor, un resultado que le devuelve algo de confianza después de la derrota ante el Celtic. En Europa League viene de ganarle con autoridad al Gençlerbirliği por 3-0, y ese triunfo lo dejó octavo con siete unidades en cuatro presentaciones, en zona de pelear por meterse entre los mejores del certamen.
Hapoel, en cambio, atraviesa un presente complicado. En su liga encadenó dos derrotas como local, ante Hapoel TA y OFI, y aunque logró reaccionar con un 5-2 como visitante frente a Maccabi Petah Tikva, en Europa League la cosa no mejoró: está 33° con apenas un punto en cuatro juegos, una posición que lo obliga a buscar una reacción urgente si quiere seguir con vida en el torneo.
El historial entre Beşiktaş y Hapoel
El historial entre ambos es corto pero parejo en su resultado final: se enfrentaron dos veces, ambas en 2017, y en las dos se impuso el Beşiktaş. Primero ganó 3-1 como visitante y después cerró la serie con un 2-1 como local, con un total de 5 goles a favor contra 2 en contra para el turco.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/02/2017
|Beşiktaş vs. Hapoel
|2-1
|UEFA Europa League
|16/02/2017
|Hapoel vs. Beşiktaş
|1-3
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Celta vs. Bournemouth
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Marseille vs. Levski Sofia
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Olympiacos vs. Milan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Beşiktaş y Hapoel se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
- Beşiktaş suma 7 puntos en el torneo.
- Hapoel suma 1 punto en el torneo.