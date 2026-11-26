Olympiacos recibe a Milan este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. Hay fase de grupos de Europa League que se define por detalles, y este es uno de esos casos: el Olympiacos necesita sostener el ritmo para meterse entre los puestos de privilegio y el Milan llega obligado a reaccionar si no quiere complicarse el pasaje a la siguiente ronda.
El historial reciente en la competencia los pone en veredas opuestas: uno pelea arriba, el otro todavía busca asomar la cabeza en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Olympiacos atraviesa un buen momento de confianza tras golear 6-2 a Iraklis 1908 en el torneo local, un resultado que llega después de dos empates seguidos en Europa League frente a PAOK y Rennes. Son 10 puntos en cuatro fechas y el sexto puesto, una posición que le permite soñar con meterse en zona de clasificación directa si suma de local ante su gente en el Karaiskakis.
El Milan llega golpeado en Europa pese a haber goleado 5-1 a Frosinone en el campeonato italiano el fin de semana. En el torneo continental el panorama es distinto: viene de ganarle a Genoa pero antes había caído 0-2 con Ferencváros en Milán, y los números lo dejan 29° con apenas 3 puntos en cuatro presentaciones. La visita a Grecia aparece como una parada obligada para no quedar al margen de la clasificación.
El historial entre Olympiacos y Milan
Los antecedentes entre ambos son escasos pero favorecen al Olympiacos, que ganó dos de los tres duelos registrados y además tiene mejor diferencia de gol, con 7 anotaciones contra 4 del Milan. El más reciente fue en 2018, cuando el Olympiacos se impuso 3-1 de local, luego de que el Milan ganara el partido de ida también por 3-1. Antes, en 2014, el equipo griego había golpeado con un contundente 3-0.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/12/2018
|Olympiacos vs. Milan
|3-1
|UEFA Europa League
|04/10/2018
|Milan vs. Olympiacos
|3-1
|UEFA Europa League
|25/07/2014
|Olympiacos vs. Milan
|3-0
|International Champions Cup
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2 Mexico, Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Beşiktaş vs. Hapoel
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Celta vs. Bournemouth
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Marseille vs. Levski Sofia
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Olympiacos y Milan se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 Mexico y Disney+ Premium Mexico.
- Olympiacos suma 10 puntos en el torneo.
- Milan suma 3 puntos en el torneo.