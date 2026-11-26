Olympiacos y Milan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Karaiskakis Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Olympiacos recibe a Milan este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. Hay fase de grupos de Europa League que se define por detalles, y este es uno de esos casos: el Olympiacos necesita sostener el ritmo para meterse entre los puestos de privilegio y el Milan llega obligado a reaccionar si no quiere complicarse el pasaje a la siguiente ronda.

El historial reciente en la competencia los pone en veredas opuestas: uno pelea arriba, el otro todavía busca asomar la cabeza en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Olympiacos atraviesa un buen momento de confianza tras golear 6-2 a Iraklis 1908 en el torneo local, un resultado que llega después de dos empates seguidos en Europa League frente a PAOK y Rennes. Son 10 puntos en cuatro fechas y el sexto puesto, una posición que le permite soñar con meterse en zona de clasificación directa si suma de local ante su gente en el Karaiskakis.

El Milan llega golpeado en Europa pese a haber goleado 5-1 a Frosinone en el campeonato italiano el fin de semana. En el torneo continental el panorama es distinto: viene de ganarle a Genoa pero antes había caído 0-2 con Ferencváros en Milán, y los números lo dejan 29° con apenas 3 puntos en cuatro presentaciones. La visita a Grecia aparece como una parada obligada para no quedar al margen de la clasificación.

El historial entre Olympiacos y Milan

Los antecedentes entre ambos son escasos pero favorecen al Olympiacos, que ganó dos de los tres duelos registrados y además tiene mejor diferencia de gol, con 7 anotaciones contra 4 del Milan. El más reciente fue en 2018, cuando el Olympiacos se impuso 3-1 de local, luego de que el Milan ganara el partido de ida también por 3-1. Antes, en 2014, el equipo griego había golpeado con un contundente 3-0.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/12/2018 Olympiacos vs. Milan 3-1 UEFA Europa League 04/10/2018 Milan vs. Olympiacos 3-1 UEFA Europa League 25/07/2014 Olympiacos vs. Milan 3-0 International Champions Cup

Publicidad

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis