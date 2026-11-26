Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome. Marseille llega con la urgencia de un equipo que necesita cortar una racha negativa, mientras Levski Sofia aparece como una de las sorpresas del certamen y no tiene intención de hacer de visita amable.

El envión anímico lo tiene el equipo búlgaro, que pelea arriba en la tabla general, y eso le da un condimento extra a un cruce que en el papel debería dominar el local.

La actualidad de ambos equipos

El equipo francés viene de un golpe duro, la caída 2-3 como local ante Le Mans, que cortó una racha de dos triunfos seguidos conseguidos de visitante con resultados ajustados. Con apenas 3 puntos en cuatro fechas y ubicado 31°, Marseille necesita reaccionar rápido porque el margen en esta fase ya empieza a achicarse.

Levski Sofia, en cambio, llega entonado: goleó 4-1 como local a Lokomotiv Sofia en su último partido y suma 7 puntos que lo tienen 10° en la tabla, una posición que le permite soñar con meterse entre los mejores. Antes de esa goleada había sufrido una dura derrota 0-3 ante CSKA, pero el envión reciente le devolvió la confianza para viajar a Francia sin complejos.

El historial entre Marseille y Levski Sofia

El historial entre ambos es mínimo y favorece al equipo búlgaro: se enfrentaron una sola vez, en 2005, y Levski Sofia se quedó con la victoria 1-0. Marseille todavía no pudo sacarse esa espina y buscará revertir la historia dos décadas después.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2005 Levski Sofia vs. Marseille 1-0 UEFA Europa League

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Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis