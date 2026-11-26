Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome. Marseille llega con la urgencia de un equipo que necesita cortar una racha negativa, mientras Levski Sofia aparece como una de las sorpresas del certamen y no tiene intención de hacer de visita amable.
El envión anímico lo tiene el equipo búlgaro, que pelea arriba en la tabla general, y eso le da un condimento extra a un cruce que en el papel debería dominar el local.
La actualidad de ambos equipos
El equipo francés viene de un golpe duro, la caída 2-3 como local ante Le Mans, que cortó una racha de dos triunfos seguidos conseguidos de visitante con resultados ajustados. Con apenas 3 puntos en cuatro fechas y ubicado 31°, Marseille necesita reaccionar rápido porque el margen en esta fase ya empieza a achicarse.
Levski Sofia, en cambio, llega entonado: goleó 4-1 como local a Lokomotiv Sofia en su último partido y suma 7 puntos que lo tienen 10° en la tabla, una posición que le permite soñar con meterse entre los mejores. Antes de esa goleada había sufrido una dura derrota 0-3 ante CSKA, pero el envión reciente le devolvió la confianza para viajar a Francia sin complejos.
El historial entre Marseille y Levski Sofia
El historial entre ambos es mínimo y favorece al equipo búlgaro: se enfrentaron una sola vez, en 2005, y Levski Sofia se quedó con la victoria 1-0. Marseille todavía no pudo sacarse esa espina y buscará revertir la historia dos décadas después.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/12/2005
|Levski Sofia vs. Marseille
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Beşiktaş vs. Hapoel
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Celta vs. Bournemouth
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Olympiacos vs. Milan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
- Marseille suma 3 puntos en el torneo.
- Levski Sofia suma 7 puntos en el torneo.