Los hinchas del Atlético de Madrid solo venderían a 1 de sus 6 argentinos

BOLAVIP se desplazó al Metropolitano para preguntarles a los hinchas del Atlético Madrid por el futuro de los argentinos. Solo quieren uno fuera.

Atlético de Madrid cerró una nueva temporada con acento argentino. El equipo de Diego Pablo Simeone culminó como cuarto en la clasificación de LaLiga tras la dolorosa derrota frente al Villarreal por 5 a 1 como visitante. Todo esto en un contexto donde se vienen grandes movimientos en el mercado de fichajes y donde explica BOLAVIP qué futbolista en clave albiceleste venderían. No es Julián Alvarez.

Solamente Thiago Almada parece no contar con el beneplácito de la hinchada colchonera. El ex del Botafogo o Atlanta United fue uno de los principales fichajes para una temporada que termina sin títulos. En la valoración general hecha ante nuestros micrófonos, explican que la inversión realizada en su incorporación todavía no genera el retorno esperado.

“Lo cedo… Lo vendo… Una cesión no le vendría mal”. Las valoraciones a gran escala de los hinchas del Atlético de Madrid en BOLAVIP sobre Thiago Almada. En cuanto al resto de los argentinos se refiere, descartaron querer desprenderse de otros nombres como Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nico González o Julián Alvarez.

Almada cerró la temporada con un total de 40 partidos. No son pocos para un delantero de la segunda unidad del Atlético de Madrid. Más sí lo son algunos números en materia ofensiva que apenas dejaron cuatro goles y dos asistencias. El argentino solamente pudo ver portería en torneos como LaLiga o la Copa del Rey.

Se habla mucho de la Copa del Mundo como el lugar donde se define el futuro de Thiago Almada. Si el atacante la rompe, puede ser el mejor de los remedios para terminar con los rumores de una posible salida del Atlético de Madrid. Pero también el motivo para intentar sacar una diferencia económica con su salida y ayudar al club en otras incorporaciones que vienen por delante. Es el único argentino que los hinchas colchoneros venderían en los micrófonos de BOLAVIP.

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