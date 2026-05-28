Chelsea ya definió el precio de salida de Enzo Fernández

El futuro de Enzo Fernández es, sin dudas, uno de los principales temas de conversación en el Chelsea de cara a las próximas semanas. El argentino pronto se marchará a la Copa del Mundo, mientras en Londres ya le ponen precio a su salida del club. No haber clasificado para ninguna competición europea hace que las cifras bajen en relación con los 150 millones de libras que se iban a pedir a clubes de la talla del Manchester City o el Real Madrid.

En Inglaterra, Ben Jacobs asegura que Enzo Fernández podrá salir del Chelsea, siempre y cuando el argentino traiga una oferta que llegue a los 138 millones de euros. Es el punto inicial para negociar por su futuro. La suma, si la tenemos en cuenta en libras, nos deja un total de 120 millones de libras para cualquiera que quiera quedarse con uno de los mayores traspasos en la historia del equipo londinense.

Han sido semanas movidas en relación con el futuro del argentino. La llegada de Xabi Alonso se prometía como una forma de intentar seducirle para continuar en un proyecto que no termina de arrancar. Tras no haber podido cerrar la clasificación del Chelsea a ninguna competición europea, la amenaza de un desajuste económico tras todo el dinero invertido a lo largo de las últimas temporadas también se encuentra encima de Stamford Bridge. Enzo Fernández no tiene garantizada su continuidad en un plantel en deuda.

A lo largo de las últimas semanas se ha hablado del interés del Manchester City o el Real Madrid. En el Etihad habrá cambio de entrenador por primera vez en una década y el elegido no es otro que un exentrenador del Chelsea. La buena relación entre Enzo Maresca y Enzo Fernández es entendida en el Reino Unido como una posibilidad clara para inclinar la balanza. En cuanto al conjunto blanco se refiere, son públicas las declaraciones de Fernández hablando de su fascinación por la capital española.

Manchester City, uno de los clubes detrás de Enzo Fernández: GETTY

Se espera que se vendan muchos jugadores en verano. Las inversiones de Blue Corp a lo largo de los últimos 5 años no han ido de la mano con grandes títulos y se necesita un giro al proyecto. Si bien se cuenta con Enzo Fernández en cuanto a material deportivo se refiere, repetimos que cuestiones ligadas al Fair Play financiero también pueden acelerar su salida de un equipo con el que tiene contrato hasta el año 2030. No nos olvidemos de que en su día el Chelsea pagó más de 120 millones de euros al Benfica por sus servicios.

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Garnacho, mismo camino que Enzo Fernández

Se esperaba que su fichaje desde el Manchester United fuera un punto de quiebre en la temporada. Hasta la fecha, Alejandro Garnacho no ha podido consolidarse como un titular indiscutible del Chelsea. No se descarta su salida para hacer caja de cara a un verano donde habrá que acomodar la plantilla y la dirección deportiva al gusto de Xabi Alonso.

Semanas atrás, la prensa británica lo depositaba en la lista de descartables del entrenador vasco. Se vienen de pagar cerca de 46 millones de euros por sus servicios al Manchester United, un hito clave pensando en los montos que podría solicitar el Chelsea de cara a recuperar algo de la inversión realizada en sus servicios. En clave Argentina, recordemos que Valentín Barco está prácticamente asegurado en este momento como jugador de los Blues de cara a la próxima temporada.

Datos claves

Chelsea tasó la salida del mediocampista argentino Enzo Fernández en 138 millones de euros.

tasó la salida del mediocampista argentino Enzo Fernández en 138 millones de euros. La llegada de Xabi Alonso al Chelsea no garantizó la clasificación a competiciones europeas.

al Chelsea no garantizó la clasificación a competiciones europeas. El club pagó 46 millones de euros al Manchester United por Alejandro Garnacho.