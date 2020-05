El presidente del Lyon tiró la primicia: ¡la Champions tiene fecha de regreso...

Las últimas semanas han sido bastante positivos en el marco del regreso del fútbol, aunque, lógicamente, el tiempo dirá si fue una buena decisión en medio de la pandemia del COVID-19. Este sábado, en España han regresado los entrenamientos de manera individual y después que todos los jugadores den negativo en el test. Por ejemplo, Renan Lodi de Atlético Madrid dio positivo y no regresó todavía. Así mismo, en Juventus pasó justamente lo mismo.

A su vez, Bundesliga oficializó esta semana la reanudación de la temporada 2019/20, que se dará el próximo sábado 16 de mayo. En contraposición, habían sido varias también las ligas en Europa que habían cancelado o suspendido los torneos. Los principales ejemplos de ello fueron la Eredivisie, que no decretó a un campeón; en Bélgica oficializaron la suspensión y a los días se arrepintieron; en Francia el gobierno fue tajante y terminó con la Ligue 1, donde consagraron campeón a -quién si no- Paris Saint-Germain.

Sin embargo, este sábado, en Francia no se aguantaron la primicia y el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, primereó a los voceros oficiales de la Champions League. ¿Por qué? El directivo del club francés reveló que la máxima competición del Viejo Continente ya tendría fecha de regreso en una entrevista que dio en RTL.

�� @JM_Aulas sur @RTLFrance : « Le match contre la Juventus est confirmé le 7 août, à Turin et à huis clos. Si les recours n’aboutissent pas, c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n’ont pas. » #Covid_19 pic.twitter.com/00zAZqZyj6 — RTLFoot (@RTLFoot) May 9, 2020

"El partido contra la Juventus se confirma para el 7 de agosto, en Turín, y a puertas cerradas", confirmó Aulas. Parece que fue hace mucho, pero Lyon le había ganado por 1-0 en Francia la ida de los octavos de final de la Champions League a la Juventus, que debía remontar el marcador ante su gente en Turín. Uno de los resultados más sorpresivas de las primeras eliminatorias del año.

Sin embargo, las declaraciones del presidente del Lyon también apuntan a una exigencia de los clubes ante el Gobierno de Francia: si ellos juegan Champions y tienen la desventaja de no jugar por su liga, la diferencia con la Vecchia Signora, en este caso, podría ser decisiva. "Si las apelaciones no tienen éxito, es enviar al Lyon y al PSG para ser masacrados por equipos que tendrán una preparación que los demás no tienen", aseguró.

