¿Quiénes son los cabezas de serie? Así quedaron los bombos de la Copa Sudamericana antes del sorteo

Este jueves 19 de marzo de 2026 se realiza el sorteo de la Copa Sudamericana 2026. La “otra mitad de la gloria” a diferencia de la Copa Libertadores, viene siendo un torneo más equilibrado en fuerzas y con campeones de diferentes países. Argentina y Ecuador han dominado los últimos 4 años, con los campeones.
¿Cómo están los Bombos de la Copa Sudamericana?
Bombo 1
- River Plate
- Atlético Mineiro
- São Paulo
- Racing
- Grêmio
- Olimpia
- Santos
- América de Cali
Bombo 2
- San Lorenzo
- Red Bull Bragantino
- Palestino
- Millonarios
- Caracas
- Vasco da Gama
- Cienciano
- Tigre
Bombo 3
ver también
Así están los bombos de la Copa Libertadores 2026 previo al sorteo
- Audax Italiano
- Blooming
- A. Puerto Cabello
- Boston River
- Mvd. City Torque
- Deportivo Cuenca
- Independiente
- Macará
Bombo 4
- Alianza Atlético
- Barracas Central
- Deportivo Riestra
- Recoleta
- Juventud
- O’Higgins
- Carabobo
- Botafogo
Los bombos de la Copa Sudamericana. (Foto: @Sudamericana)
¿Qué canal pasa el sorteo de la Copa Sudamericana?
Para el sorteo de la Copa Sudamericana, hay varias plataformas disponibles en Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el camino de su equipos en:
- ESPN y Disney+
- DSports
- Canal oficial de YouTube de la CONMEBOL
- Facebook de la CONMEBOL
Encuesta¿Quién es el gran candidato a ganar la Copa Sudamericana?
¿Quién es el gran candidato a ganar la Copa Sudamericana?
Ya votaron 0 personas