¿Quiénes son los cabezas de serie? Así quedaron los bombos de la Copa Sudamericana antes del sorteo

Este jueves 19 de marzo de 2026 se realiza el sorteo de la Copa Sudamericana 2026. La “otra mitad de la gloria” a diferencia de la Copa Libertadores, viene siendo un torneo más equilibrado en fuerzas y con campeones de diferentes países. Argentina y Ecuador han dominado los últimos 4 años, con los campeones.

¿Cómo están los Bombos de la Copa Sudamericana?

Bombo 1

River Plate

Atlético Mineiro

São Paulo

Racing

Grêmio

Olimpia

Santos

América de Cali

Bombo 2

San Lorenzo

Red Bull Bragantino

Palestino

Millonarios

Caracas

Vasco da Gama

Cienciano

Tigre

Bombo 3

ver también Así están los bombos de la Copa Libertadores 2026 previo al sorteo

Audax Italiano

Blooming

A. Puerto Cabello

Boston River

Mvd. City Torque

Deportivo Cuenca

Independiente

Macará

Bombo 4

Alianza Atlético

Barracas Central

Deportivo Riestra

Recoleta

Juventud

O’Higgins

Carabobo

Botafogo

Los bombos de la Copa Sudamericana. (Foto: @Sudamericana)

Publicidad

Publicidad

¿Qué canal pasa el sorteo de la Copa Sudamericana?

Para el sorteo de la Copa Sudamericana, hay varias plataformas disponibles en Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el camino de su equipos en:

ESPN y Disney+

DSports

Canal oficial de YouTube de la CONMEBOL

Facebook de la CONMEBOL

Encuesta¿Quién es el gran candidato a ganar la Copa Sudamericana? ¿Quién es el gran candidato a ganar la Copa Sudamericana? Ya votaron 0 personas

Publicidad