Jhon Durán rechazaría a la Juventus por sorpresivo equipo ¿la mejor decisión?

El extremo colombiano Jhon Durán otra vez vuelve a ser protagonista de rumores de mercado y ahora el jugador del Fenerbahce suena para otro equipo de menor calibre que la Juventus de Italia.

Jhon Durán estaría negociando con el Lille de Francia y estarían más cerca de ficharlo que la Vecchia Signora. El gigante de Italia ofertaría económicamente menos que el colombiano.

Durán viene de ganar la Supercopa de Turquía con el Fenerbahce, en seis partidos ha sido titular en cuatro de ellos, fue baja por una lesión muscular el fin de semana.

En la selección Colombia lleva dos partidos jugados en el 2025 y ha anotado un gol, ante la falta de un delantero claro, Durán es una de las alternativas con fuerza para el Mundial 2026.

El Lille de Francia sería el cuarto equipo de Durán en apenas dos temporadas y media, tras haber pasado por el Aston Villa, Al Nassr y ahora Fenerbahce para sonar para Juventus.

¿Cuándo cierra el mercado de pases en Europa?

Las principales Ligas de Europa como la Premier League, La Liga, la Serie A y la Bundesliga, cerrarían su mercado de fichajes el próximo 2 de febrero de 2026. Otras Ligas lo tendrían abierto una semana más. Son horas claves para el futuro del colombiano.

Jhon Durán dejó la Premier League en el 2024.

