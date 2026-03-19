La temporada 2026 de la LigaPro tiene a un Delfín muy “agresivo” en redes sociales. El equipo manabita tiene una estrategia confrontadora con todos los equipos que enfrenta y, de momento, le está funcionando bien. Sin embargo, el equipo ecuatoriano ahora es criticado por sus burlas contra Cifuente.

El ‘Degollador’ viene siendo cuestionado los últimos 3 a 4 años por su peso. El delantero no se encuentra en el mejor estado físico y habitualmente se lo ve subido de peso. Delfín aprovechó esto y empezó a compartir diferentes imágenes en redes sociales.

Subieron primero una imagen basada en Los Simpson, donde el jugador rival podría ser una parodia de Cifuente, y se lo ve muy subido de peso. Pero las burlas no quedaron ahí, el club también actualizó sus fotos de portada y ahí fueron más directos.

En esas pusieron directamente a Jhon Jairo Cifuente y se lo ve muy muy subido de peso. Varios aficionados han cuestionado estas publicaciones, puesto que, ahora es directo contra un jugador del rival. Desde Libertad no han respondido y tampoco desde el entorno del jugador.

Delfín en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

La foto de portada en Facebook de Delfín. (Foto: Captura de pantalla)

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Las últimas dos “provocaciones” no le han salido bien a Delfín, puesto que, el equipo se fue contra Manta y Macará, y ambos partidos los acabaron perdiendo. Eso terminó en publicaciones en contra del equipo manabita que ha revolucionado las redes.

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Los números de Cifuente cuando jugó en Delfín

Lo más irónico, es que Jhon Jairo Cifuente jugó en Delfín, y vivió sus posibles mejores años en las últimas temporadas con la camiseta cetácea. Incluso sonó para la Selección de Ecuador en este periodo. Jugó 76 partidos, marcó 29 goles y dio 9 asistencias, después se fue a Barcelona SC.

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En síntesis