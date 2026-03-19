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Copa Libertadores

¿Qué canal pasa el sorteo de la Copa Sudamericana y Libertadores 2026?

Estos son los canales para ver el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Por Jose Cedeño Mendoza

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Los canales para ver el sorteo de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores
© GettyImages/ Edit BVLos canales para ver el sorteo de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Este jueves 19 de marzo de 2026 se realiza el sorteo que tiene a toda Sudamérica pendiente el de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. CONMEBOL definirá el camino de los equipos a buscar la gloria continental que defienden Flamengo y Lanús.

¿Qué canal pasa el sorteo de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores?

Para los sorteos de las dos copas, hay varias plataformas disponibles en Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el camino de su equipos en:

  • ESPN y Disney+
  • DSports
  • Canal oficial de YouTube de la CONMEBOL
  • Facebook de la CONMEBOL
  • X Libertadores

¿A qué hora comienzan los sorteos?

Los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana comenzarán desde las 18H00 (Ecuador, Colombia, Perú); 20H00 (Chile, Argentina y Uruguay). Este es el primer paso para que se defina el camino de todos los equipos a buscar el nuevo campeón de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Los últimos 5 campeones de la Copa Libertadores

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Estos son los últimos 5 campeones de la Copa Libertadores, todos brasileños:

  • 2021: Palmeiras
  • 2022: Flamengo
  • 2023: Fluminense
  • 2024: Botafogo
  • 2025: Flamengo

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Jose Cedeño Mendoza
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