Es tendencia:
logotipo del encabezado
Jhon Durán

El campeón de la Champions League que preguntó condiciones para fichar a Jhon Durán

Quedan pocas horas de mercado y finalemente un grande de Europa preguntó condiciones para fichar a Jhon Durán

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El campeón de Champions que preguntó por Jhon Durán
© GettyImages/ Edit BVEl campeón de Champions que preguntó por Jhon Durán

Jhon Durán puede protagonizar un movimiento de mercado en las últimas horas. Ya se había informado que había que esperar hasta el final del mercado para ver el futuro de Jhon Jader, y a pocos días del cierre de este mercado, un gigante de Europa preguntó por él.

De acuerdo a la información de Pipe Sierra, Juventus preguntó condiciones para fichar a Jhon Durán en este mercado. El delantero no vería con malos ojos este movimiento, ya que desde hace rato viene buscando la posibilidad de llegar a un equipo de estas características.

No solo Juventus mira al colombiano, también está siguiendo sus pasos el Napoli. De momento, se habla de una posibilidad de ficharlo a préstamo para que cumpla los siguientes 6 meses de cesión, pero no se descarta una venta que concrete Al Nassr.

Durán llegó a Arabia Saudita como uno de los goleadores principales del fútbol europeo en un movimiento que le ganó todos los cuestionamientos. Ahora 12 meses después, parece que el jugador se dio cuenta de que tendría mejor oportunidad en Europa.

Jhon Durán puede dejar Fenerbahce. (Foto: GettyImages)

Jhon Durán puede dejar Fenerbahce. (Foto: GettyImages)

El representante de Durán ya estaría camino a Turquía para decidir el futuro del colombiano. La decisión pasa por el jugador, pero también en gran parte es un dictamen que tiene tomar el Fenerbahce, equipo en el que está prestado y vería afectados sus intereses con una salida.

Publicidad

Las estadísticas de Jhon Durán en el Fenerbahce

Así quedó el camino de los colombianos a la final de la Champions League

ver también

Así quedó el camino de los colombianos a la final de la Champions League

En esta temporada con la camiseta de Fenerbahce, Jhon Durán ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha cerca de 1.130 minutos, siendo de lo más regular, pero no marcando tanto como en su mejor momento en Aston Villa.

¿Cuándo cierra el mercado de pases en Europa?

Las principales Ligas de Europa como la Premier League, La Liga, la Serie A y la Bundesliga, cerrarían su mercado de fichajes el próximo 2 de febrero de 2026. Otras Ligas lo tendrían abierto una semana más. Son horas claves para el futuro del colombiano.

Encuesta

Si hay una oferta de Juventus ¿Qué debe hacer Jhon Durán?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Jhon Durán es pretendido por Juventus y Napoli antes del cierre del mercado europeo.
  • El delantero registra 5 goles en 21 partidos jugados con el Fenerbahce esta temporada.
  • Las principales ligas de Europa cierran su periodo de fichajes el 2 de febrero de 2026.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡Última hora! Jhon Durán puede cambiar de equipo en los últimos días de mercado
Fútbol de Colombia

¡Última hora! Jhon Durán puede cambiar de equipo en los últimos días de mercado

Quiere jugar el Mundial y Jhon Jader Durán cambiará de equipo en 2026
Fútbol de Colombia

Quiere jugar el Mundial y Jhon Jader Durán cambiará de equipo en 2026

La reacción de James al ver que Durán se vuelve a acercar a Colombia
Fútbol de Colombia

La reacción de James al ver que Durán se vuelve a acercar a Colombia

No tenía ni 1 hora en Ecuador y Darío Benedetto ya tuvo un "cruce" con la hinchada de Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

No tenía ni 1 hora en Ecuador y Darío Benedetto ya tuvo un "cruce" con la hinchada de Barcelona SC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo