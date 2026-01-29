Jhon Durán puede protagonizar un movimiento de mercado en las últimas horas. Ya se había informado que había que esperar hasta el final del mercado para ver el futuro de Jhon Jader, y a pocos días del cierre de este mercado, un gigante de Europa preguntó por él.

De acuerdo a la información de Pipe Sierra, Juventus preguntó condiciones para fichar a Jhon Durán en este mercado. El delantero no vería con malos ojos este movimiento, ya que desde hace rato viene buscando la posibilidad de llegar a un equipo de estas características.

No solo Juventus mira al colombiano, también está siguiendo sus pasos el Napoli. De momento, se habla de una posibilidad de ficharlo a préstamo para que cumpla los siguientes 6 meses de cesión, pero no se descarta una venta que concrete Al Nassr.

Durán llegó a Arabia Saudita como uno de los goleadores principales del fútbol europeo en un movimiento que le ganó todos los cuestionamientos. Ahora 12 meses después, parece que el jugador se dio cuenta de que tendría mejor oportunidad en Europa.

El representante de Durán ya estaría camino a Turquía para decidir el futuro del colombiano. La decisión pasa por el jugador, pero también en gran parte es un dictamen que tiene tomar el Fenerbahce, equipo en el que está prestado y vería afectados sus intereses con una salida.

Las estadísticas de Jhon Durán en el Fenerbahce

En esta temporada con la camiseta de Fenerbahce, Jhon Durán ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha cerca de 1.130 minutos, siendo de lo más regular, pero no marcando tanto como en su mejor momento en Aston Villa.

¿Cuándo cierra el mercado de pases en Europa?

Las principales Ligas de Europa como la Premier League, La Liga, la Serie A y la Bundesliga, cerrarían su mercado de fichajes el próximo 2 de febrero de 2026. Otras Ligas lo tendrían abierto una semana más. Son horas claves para el futuro del colombiano.

