Este jueves 19 de marzo de 2026 se realiza el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y los equipos ya saben en que bombos llegan. A excepción de los 4 que clasificaron por repechaje (Barcelona SC, Sporting Cristal, DIM y Tolima) no se pueden enfrentar equipos del mismo país que estén en los otros bombos.

¿Cómo están los bombos de la Copa Libertadores?

Así están los bombos de la Copa Libertadores 2026:

Bombo 1:

Flamengo

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2:

Libertad

Estudiantes

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

ver también ¿Qué canal pasa el sorteo de la Copa Sudamericana y Libertadores 2026?

Bombo 3:

Junior

U. Católica

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo

D. La Guaira

Cusco

Bombo 4

Univ. Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Barcelona SC

Deportes Tolima

Sporting Cristal

Independiente Medellín

Los bombos de la Copa Libertadores previo al Sorteo. (Foto: @Libertadores)

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¿Qué canal pasa el sorteo de la Copa Libertadores?

Para el sorteo de la Libertadores, hay varias plataformas disponibles en Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el camino de su equipos en:

ESPN y Disney+

DSports

Canal oficial de YouTube de la CONMEBOL

Facebook de la CONMEBOL

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