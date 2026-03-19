Este jueves 19 de marzo de 2026 se realiza el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y los equipos ya saben en que bombos llegan. A excepción de los 4 que clasificaron por repechaje (Barcelona SC, Sporting Cristal, DIM y Tolima) no se pueden enfrentar equipos del mismo país que estén en los otros bombos.
¿Cómo están los bombos de la Copa Libertadores?
Así están los bombos de la Copa Libertadores 2026:
Bombo 1:
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca
- Peñarol
- Nacional
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
Bombo 2:
- Libertad
- Estudiantes
- Cerro Porteño
- Lanús
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitario
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Bombo 3:
- Junior
- U. Católica
- Rosario Central
- Independiente Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo
- D. La Guaira
- Cusco
Bombo 4
- Univ. Central
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Mirassol
- Barcelona SC
- Deportes Tolima
- Sporting Cristal
- Independiente Medellín
Los bombos de la Copa Libertadores previo al Sorteo. (Foto: @Libertadores)
¿Qué canal pasa el sorteo de la Copa Libertadores?
Para el sorteo de la Libertadores, hay varias plataformas disponibles en Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el camino de su equipos en:
- ESPN y Disney+
- DSports
- Canal oficial de YouTube de la CONMEBOL
- Facebook de la CONMEBOL
- X Libertadores
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