Es tendencia:
logotipo del encabezado
Jhon Durán

¡Última hora! Jhon Durán puede cambiar de equipo en los últimos días de mercado

El delantero ya le dio un "golpe" sobre la hora a Fenerbahce.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Durán puede cambiar de equipo y estos clubes lo buscarían
© GettyImages/ Edit BVDurán puede cambiar de equipo y estos clubes lo buscarían

Jhon Durán es uno de los mejores delanteros colombianos en el extranjero y pese a sus cuestionados movimientos de mercado, ahora el goleador tiene la oportunidad de nuevamente cambiar de equipo a un grande. Varios clubes lo estarían siguiendo.

Fabrizio Romano reveló que algunos clubes ven a Jhon Durán como una fuerte opción de fichaje para los últimos días de mercado y podrían dar la gran sorpresa y buscar su fichaje. El delantero está a préstamo en Turquía y la última decisión sería de él y del Fenerbahce.

Varios reportes de la prensa de Europa, principalmente en Italia como Il Mattino, informan que clubes como Juventus y Napoli ven al delantero colombiano como opción de mercado en los últimos días. El colombiano también ya causó furor en redes con un “golpe” al Fenerbahce.

Los aficionados hicieron tendencia que Durán ya no tiene en su perfil de Instagram que es jugador del Fenerbahce. Esta ventana de mercado podría ser la última gran oportunidad del jugador para dar un salto de calidad total a poco del Mundial 2026.

Durán es seguido por varios equipos. (Foto: Captura de pantalla)

Durán es seguido por varios equipos. (Foto: Captura de pantalla)

Durán también sigue siendo una opción para Colombia en la próxima Copa del Mundo; no obstante, todo depende del rendimiento del jugador y disciplina en estos meses. Un cambio de equipo también podría ayudar a que regrese al radar de la selección.

Publicidad

Las estadísticas de Jhon Durán en el Fenerbahce

¡Última hora! Millonarios le hizo esta oferta a James Rodríguez para ficharlo ya

ver también

¡Última hora! Millonarios le hizo esta oferta a James Rodríguez para ficharlo ya

En esta temporada con la camiseta de Fenerbahce, Jhon Durán ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha cerca de 1.130 minutos, siendo de lo más regular, pero no marcando tanto como en su mejor momento en Aston Villa.

En la Premier League también siguen a Jhon Durán

Otro de los equipos que también sigue a Jhon Durán es Tottenham. El colombiano dejó una grata impresión en Inglaterra cuando demostró un gran nivel con los colores de Aston Villa.

Encuesta

Si uno de estos equipos hace una oferta ¿A cuál debe ir Jhon Durán?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Jhon Durán es pretendido por Juventus, Napoli y Tottenham en el cierre del mercado.
  • El delantero colombiano registra cinco goles y tres asistencias en 21 partidos con Fenerbahce.
  • Jhon Durán eliminó de su perfil de Instagram su vinculación actual con el club turco.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Quiere jugar el Mundial y Jhon Jader Durán cambiará de equipo en 2026
Fútbol de Colombia

Quiere jugar el Mundial y Jhon Jader Durán cambiará de equipo en 2026

La reacción de James al ver que Durán se vuelve a acercar a Colombia
Fútbol de Colombia

La reacción de James al ver que Durán se vuelve a acercar a Colombia

Jhon Durán y una lección a Dayro que llegó a más de 492 mil vistas
Fútbol de Colombia

Jhon Durán y una lección a Dayro que llegó a más de 492 mil vistas

La predicción del presidente de la FIFA sobre Colombia vs. Portugal en el Mundial
Mundial 2026

La predicción del presidente de la FIFA sobre Colombia vs. Portugal en el Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo