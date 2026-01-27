Jhon Durán es uno de los mejores delanteros colombianos en el extranjero y pese a sus cuestionados movimientos de mercado, ahora el goleador tiene la oportunidad de nuevamente cambiar de equipo a un grande. Varios clubes lo estarían siguiendo.

Fabrizio Romano reveló que algunos clubes ven a Jhon Durán como una fuerte opción de fichaje para los últimos días de mercado y podrían dar la gran sorpresa y buscar su fichaje. El delantero está a préstamo en Turquía y la última decisión sería de él y del Fenerbahce.

Varios reportes de la prensa de Europa, principalmente en Italia como Il Mattino, informan que clubes como Juventus y Napoli ven al delantero colombiano como opción de mercado en los últimos días. El colombiano también ya causó furor en redes con un “golpe” al Fenerbahce.

Los aficionados hicieron tendencia que Durán ya no tiene en su perfil de Instagram que es jugador del Fenerbahce. Esta ventana de mercado podría ser la última gran oportunidad del jugador para dar un salto de calidad total a poco del Mundial 2026.

Durán es seguido por varios equipos. (Foto: Captura de pantalla)

Durán también sigue siendo una opción para Colombia en la próxima Copa del Mundo; no obstante, todo depende del rendimiento del jugador y disciplina en estos meses. Un cambio de equipo también podría ayudar a que regrese al radar de la selección.

Las estadísticas de Jhon Durán en el Fenerbahce

En esta temporada con la camiseta de Fenerbahce, Jhon Durán ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha cerca de 1.130 minutos, siendo de lo más regular, pero no marcando tanto como en su mejor momento en Aston Villa.

En la Premier League también siguen a Jhon Durán

Otro de los equipos que también sigue a Jhon Durán es Tottenham. El colombiano dejó una grata impresión en Inglaterra cuando demostró un gran nivel con los colores de Aston Villa.

En síntesis: