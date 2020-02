Los últimos días de Alfredo Morelos en Escocia no han sido los mejores ya que sus constantes expulsiones, peleas con rivales e hinchadas de otros equipos y los insultos que recibe a diario no lo tienen del todo feliz, a pesar de sus goles.

Además, en el último fin de semana se vio involucrado en un evento que está en investigaciones ya que primero se dijo que alguien intentó alterar los frenos de su vehículo, pero luego dijeron que era un detective privado contratado por su esposa para instalarle un rastreador.

Previo a esto, Morelos estuvo en entrevista con Sky Sports y habló sobre todas estas situaciones que, si bien no son cómodas, asegura que por esto no ha pensado en cambiar de equipo.

"Sé que marcar goles puede abrir más puertas. En este momento siento que quedan muchos juegos y espero poder marcar 50 goles en la temporada y si hago lo que tengo que hacer en el campo con los Rangers, todo se arreglará solo. He venido a Rangers y he marcado más de 30 goles y siento que alguien que hace esto, puede anotar goles en cualquier lugar. Si tengo la oportunidad de jugar en otra liga, también marcaré goles allí", dijo el delantero de la Selección Colombia.

Sobre los insultos racistas que le hacen, afirmó: "Sí, he sentido racismo dentro y fuera del campo. A veces es frustrante cuando una multitud me arroja monedas o me arroja bebidas, obviamente diciéndome cosas racistas y haciendo cánticos sobre mi madre. Vivir en Glasgow es genial, pero también es complicado. La mitad de la ciudad me ama, pero la otra mitad probablemente no me quiere tanto.

Y agregó: ¿Qué si esto me haría salir de Escocia? No. En este punto, mi objetivo es mantener la concentración en mi juego y ayudar a Rangers a ganar el título y si lo hago, creo que todo será tranquilo y bueno para mi familia. Por lo general, no me da miedo y se trata más de mi familia, ellos se sienten nerviosos por la situación".

Finalmente sobre sus contínuas expulsiones, aseguró: "Siento que hay ocasiones en las que probablemente me tratan de manera diferente a otros jugadores si estuvieran en la misma situación, pero también me doy cuenta y el cuerpo técnico ha sido importante para ayudarme a dar cuenta de que tengo que cambiar mi comportamiento. He aprendido de mis errores"

