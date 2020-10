Koeman confirmó que Barcelona intentará fichar a Depay en enero

En el pasado mercado de pases, Barcelona tuvo un objetivo principal y no lo pudo concretar. Se trató de Memphis Depay, destacado atacante holandés que expuso muy buenos rendimientos defendiendo la camiseta de Olympique de Lyon.

Finalmente, y, luego de muchos intentos y largas negociaciones, la escuadra catalana no pudo hacerse con los servicios del exjugador de PSV Eindhoven y Manchester United. No vendió a Ousmane Dembélé y no contó con el dinero suficiente.

Sin embargo, el último subcampeón de la máxima categoría del fútbol español no baja los brazos en torno a la idea de quedarse con el futbolista de 26 años de edad. Y eso lo confirmó el propio Ronald Koeman, director técnico de Barcelona.

En declaraciones brindadas al medio de comunicación holandés 'AD', Koeman exteriorizó que sigue contemplando la posibilidad de quedarse con su compatriota. Ahora, el objetivo de los catalanes es ficharlo en enero próximo.

"Es ciertamente una posibilidad, sí. Lo intentaré porque quiero tenerlo en Barcelona pero no puedo saber ahora cuál será la situación financiera del club en enero. Tendremos que esperar para verlo", exteriorizó Koeman al respecto.

"Todo estaba listo pero debido a las reglas de La Liga sabíamos que teníamos que vender a un jugador primero. Al final, eso no sucedió. Queríamos a Memphis porque es un gran jugador y porque tiene cualidades que creo que nos faltan, incluida la capacidad de jugar con profundidad", completó.

Lee También