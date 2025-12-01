Ronald Araújo le pidió un tiempo al Barcelona y será baja vs. Atlético de Madrid

Barcelona pudo recuperarse de la dura derrota que sufrió entre semana ante el Chelsea por la UEFA Champions League con un 3 a 1 frente al Deportivo Alavés, que le valió volver a ser el único líder de la tabla de posiciones de LaLiga. Real Madrid empató 1 a 1 con el Girona, por lo que el Barça, con 34 unidades, saltó al primer puesto.

No obstante, el que no pudo levantarse de semejante porrazo en Stamford Bridge fue Ronald Araujo, quien de alguna manera fue apuntado por los hinchas y parte de la prensa como uno de los responsables del resultado adverso para los comandados por Hansi Flick, a causa de la expulsión que recibió sobre el cierre de primer tiempo.

Claro, es que el antecedente no tan lejano expuso una situación muy similar. En los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2023/2024, el Barça, tras ganar 3 a 2 la ida en el Parque de los Príncipes, cayó como local 4 a 1 ante el París Saint-Germain de Kylian Mbappé. Luego de ir ganando 1 a 0 con un gol de Raphinha, el defensa charrúa derribó a Bradley Barcola en la puerta del área, acción con la que se ganó la tarjeta roja. Ya después, 11 contra 10, al PSG no le costó dar vuelta la serie.

Ante este escenario en el que es señalado, Ronald Araújo no fue citado para el partido que el Barcelona afrontó el último fin de semana en el Camp Nou ante el Alavés, una situación que, claramente, llamó la atención, pues las especulaciones denotaban un presunto castigo por parte del entrenador Hansi Flick. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió.

El momento de la expulsión de Ronald Araújo vs. Chelsea.

Conforme a medios de comunicación como Mundo Deportivo y Sport, fue el propio Ronaldo Araujo el que le pidió al club culé tomarse un tiempo indeterminado porque no se encuentra anímicamente en condiciones para estar a la altura de lo que precisa un equipo como el Blaugrana.

Por lo tanto, Araújo no estará a disposición para el duelo con el Atlético de Madrid en la Ciudad Condal, de este martes 2 de diciembre, por la fecha 15 de LaLiga. Una vez más, salvo imprevistos, los centrales serán Pau Cubarsí y Gerard Martín.

Joan Laporta defendió a Ronald Araújo

“Quiero animar y defender a Araújo. Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento, porque es una persona muy emocional y con sentimientos. Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias”, expresó Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.

