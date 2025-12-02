Messi y Cristiano Ronaldo ya lo hicieron: los 4 jugadores con más de 60 goles por año desde el 2000

Kylian Mbappé vive un 2025 inmejorable desde sus números individuales. El francés se sostiene en un año de crisis para Real Madrid en cuanto a lo colectivo se refiere y donde incluso vuelve a conseguir marcas que le hacen codearse con la figura de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por todo lo alto. Hablamos ya del cuarto futbolista que desde el día 1 de enero del año 2000 consigue un mínimo de 60 goles en cuanto a 12 meses del calendario se refiere.

53 para la Casa Blanca del fútbol y 7 para Francia acumula hasta la fecha en lo que vamos del año 2025 Mbappé. Un dato que le hace quedar junto a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski como los únicos cuatro futbolistas que desde la llegada del nuevo siglo acumulan un mínimo de 60 goles en cuanto al año calendario se refiere. Existen otros delanteros que podrían sumarse a dicho club en las próximas semanas, pero mientras tanto el heredero de tanto portugués como argentino sigue confirmando todos los pronósticos alrededor de su figura desde que todo explotase en Mónaco allá por el verano del año 2016.

Messi lo hizo en más de seis ocasiones, destacando por supuesto los 91 goles que anotó en el año 2012 y que le tienen hasta la fecha como el futbolista con más tantos en cuanto a un año calendario del fútbol se refiere. Cristiano Ronaldo lo conseguiría en un par de ocasiones y mayoritariamente en sus tiempos de absoluto prime deportivo por Real Madrid. Para Kylian, quien ha crecido bajo el final de la era de ambos, tenerles de referentes o compañeros ha sido vital en el camino. ¿Y Lewandowski? Pues en aquel año de Sextete del Bayern Múnich de Hansi Flick.

“Jugar con Messi es muy especial. He aprendido muchísimo con él y por eso que únicamente podría decir gracias de todo lo que he tenido con él. Tener a un jugador tan especial cerca de ti es, para cada jugador, una oportunidad de oro…Cristiano siempre ha sido un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos y me ayuda. Y eso que en Madrid, Cristiano es el número uno. Es el jugador referente que ha hecho muchas cosas y que la gente también ahora sueña con Cristiano con todas las cosas que ha hecho”, analizaba el delantero francés en los últimos meses del argentino por Paris Saint Germain y cuando coincidieron en uno de los proyectos más ambiciosos de toda la historia del deporte rey. Su idolatría por el portugués es conocida desde hace varios años.

Mbappé, cuarto jugador en firmar 60 goles en un año calendario: GETTY

Pero Mbappé todavía puede hacer crecer estas cifras. Por LaLiga todavía tiene pendientes una serie de compromisos que frente a Athletic de Bilbao, Celta de Vigo y Sevilla coincidirán con la visita del Manchester City al estadio Santiago Bernabéu por la última jornada del año en cuanto a la Champions se refiere. Hasta el 20 de diciembre, día de su cumpleaños, cuenta con margen para seguir acrecentando unas cifras que le siguen confirmando como el gran heredero de Messi y Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Publicidad

Harry Kane y Haaland se acercan

54 suma el delantero del Bayern Múnich y 51 el que para muchos amenaza todos los registros goleadores de Messi como CR7 en la élite. Sus compromisos tanto por Alemania como Inglaterra no terminarán hasta la última semana del año 2025. Haaland, el que más choques tiene por delante.

Haaland y Kane, los siguientes que pueden seguir los pasos de Mbappé: GETTY

Mientras en Alemania se dará el parón por condiciones climatológicas, lo cierto es que en Inglaterra la actividad no se detendrá prácticamente en ningún momento. Como mínimo hasta que termine el año en noruego contará con un total de 7 partidos que hacen pensar como más que posible el hecho de que se una al club donde se encuentran ya Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Kylian Mbappé suma 60 goles en el año 2025 (53 con Real Madrid y 7 con Francia).

suma en el año 2025 (53 con Real Madrid y 7 con Francia). Mbappé es el cuarto futbolista desde el año 2000 en lograr un mínimo de 60 goles en un año calendario.

es el desde el año en lograr un mínimo de en un año calendario. Lionel Messi mantiene el récord con 91 goles anotados en el año 2012.

ver también Los goles que le faltan a Mbappé para superar el mejor año de Cristiano Ronaldo