Qué canal transmite Liverpool vs Wolverhampton por la Premier League

SKY Sports y ESPN, Liverpool y Wolverhampton se miden este domingo 6 de diciembre en el Estadio Anfield, por la fecha 11 de la EN VIVO y EN DIRECTO porse miden este domingo 6 de diciembre en el, por la fecha 11 de la Premier League y con el arbitraje de Craig Pawson.

Los locales vienen de una semana irregular. En la Champions League pudieron vencer a Ajax en Inglaterra y clasificarse a los octavos de final. El miércoles visitan a Midtjylland para cerrar el grupo.

Sin embargo, en la pasada fecha no pasaron del empate con Brighton And Hove y, por el triunfo de hoy de Chelsea, no pueden liderar el torneo por ahora. Están a una unidad de los Blues y con el mismo puntaje (pero peor diferencia de gol) que Tottenham.

La visita, por su parte, viene de ganarle 2-1 como visitante a Arsenal. Sin embargo tuvo un saldo negativo ese partido, ya que Raúl Jiménez tuvo un fuertísimo choque contra David Luiz que derivó en la fractura de cráneo del atacante mexicano.

Tras 86 partidos consecutivos de Premier League jugando, Jiménez deberá estar más de tres meses fuera de las canchas y deberá usar un casco de protección cuando vuelva.

Todo lo que Nuno dijo sobre Raúl hoy en rueda de prensa...



���� — Wolves Español (@WolvesEspanol) December 4, 2020

POSIBLES FORMACIONES:

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. DT: Jurgen Klopp.

Wolverhampton: Rui Patrício; Semedo, Boly, Coady, Saïss, Marçal; Dendoncker, Neves; Traoré, Podence, Neto. DT: Nuno Espírito Santo.

¿Cuándo y dónde se enfrentan Liverpool vs. Wolverhampton por la Premier League?

Este encuentro se juega este domingo 6 de diciembre en el Estadio Anfield, de la ciudad de Liverpool

Horario y canal de TV por cada país:

España: 20:15 horas sin TV confirmada

Argentina: 16:15 horas por ESPN 2

Chile: 16:15 horas por ESPN 2

Uruguay: 16:15 horas por ESPN 2

Paraguay: 16:15 horas por ESPN 2

Brasil: 16:15 horas por ESPN Brasil

Venezuela: 15:15 horas por ESPN 2

Bolivia: 15:15 horas por ESPN 2

Colombia: 14:15 horas por ESPN 2

Ecuador: 14:15 horas por ESPN 2

Perú: 14:15 horas por ESPN 2

México: 13:15 horas por SKY Sports (504-546)

USA: 11:15 horas PT / 14:15 horas ET sin TV confirmada

