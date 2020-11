Agenda de hoy, lunes 2 de noviembre: Liga Argentina, Liga MX, LaLiga, Premier League y más

Los lunes nunca estan exentos del mejor fútbol y Bolavip te cuenta todo lo que se jugará en las ligas de Argentina, España, Inglaterra, Italia, Portugal, Alemania, México y Colombia.

Entre los platos fuertes de la jornada tenemos al Leeds United de Marcelo Bielsa recibe al siempre complicado Leicester City en la Premier League. Rosario Central cierra la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con Godoy Cruz. Además, en la Liga MX se enfrentan el líder León contra el Santos Laguna. En Colombia, Boyacá Chicó se mide con Bucaramanga, mientras que Deportivo Pereira hará lo propio ante América de Cali.

Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina

Rosario Central vs. Godoy Cruz | Jornada 1

21:15 ARG, CHL, URU

19:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

18:15 CDMX

LaLiga de España

Villarreal vs. Valladolid | Jornada 8

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League de Inglaterra

Fulham vs. Albion | Jornada 7

14:30 ARG, CHL, URU

12:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:30 CDMX

Leeds United vs. Leicester City | Jornada 7

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A de Italia

Hellas Verona vs. Benevento | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU

14:45 COL, ECU, PER, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga de Alemania

Hoffenheim vs. FC Union Berlín | Jornada 7

16:30 ARG, CHL, URU

14:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

13:30 CDMX

Primeira Liga de Portugal

Braga vs. Famalicão | Jornada 6

15:45 ARG, CHL, URU

13:45 COL, ECU, PER, USA (ET)

12:45 CDMX

Boavista vs. Benfica | Jornada 6

18:00 ARG, CHL, URU

16:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

15:00 CDMX

Liga MX de México

León vs. Santos Laguna | Jornada 16

00:00 (3/11) ARG, CHL, URU

22:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

21:00 CDMX

Liga Águila de Colombia

Boyacá Chicó vs. Bucaramanga | Jornada 17

20:10 ARG, CHL, URU

18:10 COL, ECU, PER, USA (ET)

17:10 CDMX

Deportivo Pereira vs. América de Cali | Jornada 17

22:15 ARG, CHL, URU20:15

COL, ECU, PER, USA (ET)

19:15 CDMX

