Agenda de hoy, martes 22 de diciembre: Concachampions, LaLiga, Serie A, Liguilla Dimayor y más

Tenemos un martes 22 de diciembre repleto de fútbol, con acción en LaLiga y la Serie A con participación del Barcelona de Lionel Messi y la Juventus de Cristiano Ronaldo. Además, Manchester City y Arsenal dirán presente en uno de los dos compromisos de cuartos de final de la Carabao Cup.

En la Liga de Campeones CONCACAF, Tigres y Los Ángeles FC chocan para definir al gran campeón de la competencia. En Colombia, Millonarios y Deportivo Pereira se medirán para determinar al ganador de la Liguilla Dimayor.

Liga de Campeones CONCACAF

Tigres vs. Los Ángeles FC | Final

00:00 (23/12) ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:00 CDMX

LaLiga | España

Elche vs. Osasuna | Jornada 15

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

Valencia vs. Sevilla | Jornada 15

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

Huesca vs. Levante | Jornada 15

15:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:45 VEN, BOL

13:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:45 CDMX

Real Sociedad vs. Atlético Madrid | Jornada 15

15:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:45 VEN, BOL

13:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:45 CDMX

Valladolid vs. Barcelona | Jornada 15

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Villarreal vs. Athletic Bilbao | Jornada 15

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Serie A | Italia

Crotone vs. Parma | Jornada 14

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Juventus vs. Fiorentina | Jornada 14

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Carabao Cup | Inglaterra

Brentford vs. Newcastle | Cuartos de final

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Arsenal vs. Manchester City | Cuartos de final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liguilla Dimayor | Colombia

Millonarios vs. Deportivo Pereira | Final

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

