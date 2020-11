Agenda de hoy, martes 24 de noviembre: Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Como de costumbre, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un martes con el mejor fútbol internacional, con acción en las principales copas de América de Sur y Europa.

En primer turno, se abre la cuarta jornada de la UEFA Champions League con participaciones de equipos importantes como el Barcelona (sin Messi), Juventus, Manchester United, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, PSG y Leipzig.

Más tarde, River enfrentará a Atlético Paranaense por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, mientras que Liga de Quito hace lo mismo con Santos. En el último turno Racing y Flamengo protagonizarán un partidazo en el Cilindro de Avellaneda.

Por la CONMEBOL Sudamericana, Unión enfrentará de visitante a Bahía y Vélez recibirá en Liniers a Deportivo Cali.

UEFA Champions League

Krasnodar vs. Sevilla | Jornada 4

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Rennes vs. Chelsea | Jornada 4

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Borussia Dortmund vs. Brujas | Jornada 4

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Dinamo Kiev vs. Barcelona | Jornada 4

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Dinamo Kiev vs. Barcelona

Juventus vs. Ferencváros | Jornada 4

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Juventus vs. Ferencváros

Lazio vs. Zenit | Jornada 4

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Manchester United vs. Basaksehir | Jornada 4

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

PSG vs. Leipzig | Jornada 4

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

CONMEBOL Libertadores

LDU Quito vs. Santos | Octavos de final - Ida

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

+Qué canal transmite Liga de Quito vs. Santos

Paranaense vs. River | Octavos de final - Ida

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

+Qué canal transmite Paranaense vs. River

Racing vs. Flamengo | Octavos de final - Ida

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

+Qué canal transmite Racing vs. Flamengo

CONMEBOL Sudamericana

Bahía vs. Unión | Octavos de final - Ida

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Vélez vs. Dep. Cali | Octavos de final - Ida

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Lee También