Agenda de hoy, sábado 26 de diciembre: Premier League

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este sábado 26 de diciembre tendremos una jornada de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Premier League.

Premier League | Inglaterra

Leicester vs. Manchester United | Jornada 15

13:30 ESP

09:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:30 VEN, BOL

07:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:30 CDMX

Aston Villa vs. Crystal Palace | Jornada 15

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Fulham vs. Southampton | Jornada 15

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Arsenal vs. Chelsea | Jornada 15

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Manchester City vs. Newcastle | Jornada 15

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Sheffield United vs. Everton | Jornada 15

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

