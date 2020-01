El año 2020 viene bien para Radamel Falcao García, quien después de recuperarse de una lesión en el talón de Aquiles, que lo mantuvo un tiempo por fuera de las canchas, regresó y con goles para el Galatasaray.

Todos sabemos que el delantero colombiano en busnas condiciones es una pieza letal para cualquier equipo y por eso fue contratado por el equipo de Turquía que ya empieza a ver los frutos de la contratación.

Sin embargo, el ambiente dentro del equipo turco al parecer no es el mejor y uno de los involucrados en una discusión durante un entrenamiento fue el 'Tigre' Falcao, quien la emprendió contra uno de los jóvenes de la plantilla.

Según registró el portal Sabah Spor, Falcao tuvo una discusión con con el danés Emre Mor durante un entrenamiento, en el cual hubo un cruce de palabras entre los dos jugadores del Galatasaray.

Afirman en el portal que el delantero colombiano quiso motivar al joven de 22 años para tener un mejor rendimiento en el frente de ataque y le habría dicho "juntémonos, mostrémonos", haciendo referencia a ser más colectivos y dinámicos a la hora de moverse.

Pero las palabras del 'Tigre' no cayeron muy bien para Emre Mor y este le respondió de forma grosera a Falcao: "mira tu trabajo primero". Ante esto, Falcao no se quedó callado y decidió también contestarle: "tú no estás a mi nivel"

