Llegó a Real Madrid como reemplazo de Cristiano Ronaldo, pero eligió a Messi como el mejor de la historia

En el verano de 2018, Real Madrid sufrió un terremoto en todos los sentidos. Tras ganar la Champions League tres veces consecutivas, figuras de la talla de Cristiano Ronaldo o Zinedine Zidane abandonaban el club de manera inminente. Se apostó por un Eden Hazard visto como el reemplazo perfecto del portugués. Este, años más tarde, reconoce que Lionel Messi es quien se llevó la batalla por ser el GOAT.

“Messi es el mejor jugador de la historia. Podría decir Cristiano porque soy aficionado del Real, pero Cristiano es más un gran goleador, un atleta increíble, mientras que el fútbol de Messi me representa más. Tenemos la suerte de haber nacido y de haberlo visto en directo”, reflexiones de Hazard en RTBF. Todo en medio de una extensa charla sobre la losa que tienen encima quienes buscan tomar la batuta de los cracks argentino y portugués.

Hazard, no olvidemos, llegó al Santiago Bernabéu en el verano de este año 2019 e incluso tuvo la suerte de heredar la camiseta número 7 de Cristiano Ronaldo. Las cosas ni mucho menos salieron bien a nivel individual, producto de diferentes lesiones que lastraron todo su rendimiento. Nunca se pudo ver al futbolista que asombró al mundo en Chelsea.

No es la primera vez que Hazard se manifiesta así. Con L’Equipe en 2024 marcaba ya su idolatría por el argentino: “Individualmente, Messi ha sido el único que he visto mejor que a mí en mi prime. Disfruté mucho viéndolo en el Barça, es el mejor de la historia… Cristiano es un futbolista más grande que yo, pero hablando de fútbol, sinceramente creo que no”.

Hazard alcanzó a jugar contra Messi en la famosa Champions de las remontadas: GETTY

Su paso por la Casa Blanca se tasó en cuatro años donde jugó solo 76 partidos. Marcó 7 goles, dio 9 asistencias y ganó, como parte del plantel del club, hasta ocho títulos oficiales. En el verano de 2023 llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato cuando todavía tenía 12 meses de vínculo contractual por delante. Para Hazard, Messi venció a CR7 en la batalla por ser el mejor de todos los tiempos.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Eden Hazard afirmó que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol.

afirmó que es el mejor jugador de la historia del fútbol. El belga disputó 76 partidos oficiales durante sus cuatro años en el Real Madrid .

oficiales durante sus cuatro años en el . El exfutbolista registró 7 goles y 9 asistencias antes de rescindir contrato en 2023.

ver también Mientras Cristiano Ronaldo promedia 6 remates antes de cada gol, estos necesita Messi para marcar desde el inicio de su carrera