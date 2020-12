Koeman sobre Messi en el PSG: "Decidirá su futuro sin depender de un entrenador"

Una nueva entrevista de Lionel Messi mostrándose más humano que nunca salió a la luz y sus declaraciones ya dieron la vuelta al mundo.

En diálogo con Jordi Évole, el argentino habló mucho de su futuro profesional y dejó en claro que todavía no tiene decidido si seguirá o no en Barcelona.

En conferencia de prensa, antes de que su equipo enfrente al Eibar justamente sin el '10', que descansa en Rosario junto a su familia, el que habló sobre dicha nota fue Ronald Koeman.

El DT del conjunto culé, cuando fue consultado sobre la chance de que su jugador estrella se vaya al PSG, no dudó: "No lo sé. No sé si es verdad lo que dice la prensa. Messi decidirá su futuro sin depender de un entrenador. Es una decisión con la familia. Nos enfrentamos a ellos en dos meses, falta mucho".

Claro, se refiere a la eventual llegada de Mauricio Pochettino al banco del club más grande de Francia, quien según varios medios sería clave para convencer a Leo.

La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

Para cerrar, reflexionó sobre el hecho de que Messi diga que estaba contento con su llegada: "No es que me de calma, pero se lo agradezco porque es muy importante. A cualquiera le gusta que hablen bien de él. Sigo siendo el mismo que trata de sacar el equipo adelante en un año de transición".

Lee También