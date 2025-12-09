El grande de Inglaterra que rechazó el fichaje de Cristiano Ronaldo por solo 3.5 millones de euros

Barry Silkman, ex agente de futbolistas de la Premier League a inicios de siglo, se muestra tajantes sobre lo que pudo ser la carrera de Cristiano Ronaldo en las islas británicas. Ni Arsenal ni Manchester United fueron las primeras grandes entidades que conocieron el nombre de Cristiano Ronaldo por todo lo alto. Un histórico de ciudad de Londres estuvo más que cerca de quedarse con sus servicios por sumas cercanas a los 3.5 millones de euros. Todo hubiera sido distinto.

“Hice un trato con Jorge Mendes. Pero Chelsea dijo que no. Cristiano Ronaldo costaba 3,5 millones de euros y en el acuerdo, cualquier cantidad que superara eso se dividía 50-50 con el club. Jugó contra el Man United en pretemporada, los arruinó, y justo después pagaron 11,5 millones y Jorge debió haber ganado cuatro millones. Buena suerte para él, ¡pero yo estaba destrozado!”, empezaba el agente de futbolistas a lo largo de estas últimas horas sobre las tareas de Cristiano Ronaldo en cuanto a sus inicios se refiere. Aquel amistoso contra los Diablos Rojos en la apertura del estadio del Sporting Lisboa cambió todo.

Era el verano de 2003 cuando Manchester United buscaba una estrella después de fracasar en el fichaje de Ronaldinho. El nivel de Cristiano Ronaldo en dicho amistoso impresionó a todos los pupilos de la plantilla de Sir Alex Ferguson. Rápidamente, se cerró una operación que Chelsea pudo tener por cuatro veces menos a su disposición. Como el propio CR7 ha reconocido, no eran los únicos detrás de sus goles.

En una charla con Piers Morgan meses atrás, Cristiano no dudó en marcar que pudo ser Gunner. Arsene Wenger hizo todo lo que estaba en sus manos para intentar quedarse con un talento emergente y que finalmente no terminaría llegando al norte de la capital inglesa. Cuestiones económicas e igualmente en relación con su adaptación a la mejor liga del mundo terminaron de dinamitar todo: “Sinceramente, cuando veo al Arsenal no lo percibo como un rival; estuve a punto de fichar por ellos. Así que no diré que tenga pasión por el club. Pero cuando veo al Arsenal, me gusta el equipo…Ya sabéis, en la vida y en el fútbol todo va de oportunidades y momentos. Surgió la opción de firmar por el Manchester United y la aproveché. Pero, siendo sincero, estuve a nada de ser jugador del Arsenal”.

Chelsea pudo ser el primer destino de Cristiano Ronaldo en Inglaterra: GETTY

El resto es historia en todos los sentidos. Durante su primer paso por Manchester, CR7 firmó un total de 118 goles a lo largo de 292 partidos ejerciendo incluso como centrocampista por derecha. Fue elegido mejor jugador de la temporada en varios años e incluso se quedó con el Balón de Oro de la temporada 2008. Sus 10 títulos en aquella plantilla cargada de líderes mundiales marcaron la última gran era dorada de un gigante en horas bajas que accedió a los pedidos del Sporting Lisboa antes de que Chelsea o Arsenal pudiesen torcer todo. CR7 pudo ser Blue.

