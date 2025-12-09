José Mourinho sorprendió al hablar de la chance de suplantar a Xabi Alonso en el Real Madrid

José Mourinho tuvo su paso por el Real Madrid entre las temporadas 2010/2011 y 2012/2013. Y si bien apenas obtuvo tres títulos locales (una edición de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa), marcó a fuego su paso por el Santiago Bernabéu. De modo tal, que se lo volvió a mencionar como una opción para tomar las riendas del plantel merengue.

Resulta que desde que Xabi Alonso arribó para hacerse cargo del puesto que dejó Carlo Ancelotti (hoy estratega de la Selección de Brasil), está envuelto en rumores que señalan una relación tensa con varias de las figuras del equipo, entre ellos, Vinícius Júnior, quien, de hecho, dejó en evidencia, en más de una ocasión, que no le gustaron ciertas decisiones de su técnico.

Sobre todo en El Clásico con el Barcelona del pasado 26 de octubre, en el que, al ser reemplazado a los 70 minutos, se dirigió directamente al vestidor con gestos demasiado exagerados para que todos los presentes y aquellos que seguían el partido por televisión supieran que no estaba para nada de acuerdo con Xabi Alonso.

Encima, los resultados no acompañan para tapar este fastidio que, presuntamente, se habría desparramado entre otros jugadores del Real Madrid. Tras caer 5 a 2 con el Atlético de Madrid, el elenco de la Casa Blanca ganó solo 2 de sus últimos partidos, lo que provocó que retrocedieran al quinto puesto en la clasificación de la Champions League y que quedara a cuatro unidades del Barcelona, el líder de la tabla de LaLiga.

De ahí tantos comentarios a raíz de que José Mourinho, hoy al frente de Benfica, asome como una alternativa para la directiva a cargo de Florentino Pérez para reemplazar a Xabi. Sin embargo, el propio portugués descartó esta posibilidad. “Es un capítulo cerrado, tú eres quien lo ha abierto”, le respondió al periodista que le consultó al respecto, en la previa del cruce del elenco luso con el Napoli por la UEFA Champions League.

Zinedine Zidane, también una opción que descartan en Francia para asumir en el Real Madrid

La otra opción que circuló en las últimas horas en medio del radio pasillo que indicaba una salida inminente de Xabi Alonso, fue el de Zinedine Zidane. No obstante, medios de comunicación de Francia como L’Equipe, se encargaron de advertir que Zizou tiene todo acordado con la federación de su país para tomar el puesto que abandonará Didier Deschamps tras la Copa del Mundo 2026.

