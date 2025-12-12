La contundente respuesta de Julián Alvarez a los rumores del Barcelona: “Quiero crecer y ganar”

Julián Alvarez vuelve a hablar sobre su futuro. Lo hace en un contexto donde Atlético de Madrid ha venido mejorando sus resultados a lo largo de las últimas semanas y sin que se detengan las informaciones que hablan del argentino como un potencial refuerzo de Barcelona a mediano plazo. Este es el mensaje del campeón del mundo alrededor de lo que viene por delante e igualmente para un conjunto colchonero que quiere recuperar posiciones en LaLiga.

“A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”, palabras de Julián Alvarez en MARCA. Todo ello alrededor de su futuro y los rumores que le sitúan como un potencial fichaje del conjunto culé.

Ni mucho menos han sido pocas las ocasiones donde la prensa más cercana al Barcelona le sitúa como el principal reemplazante de Robert Lewandowski. El delantero polaco termina de momento su andadura por la ciudad condal el próximo 30 de junio del año 2026. Una fecha donde habría que buscar un nuevo ariete y donde Joan Laporta habría detectado a Julián Alvarez como la mejor de las opciones. No será ni mucho menos una operación barata ni sencilla.

Alvarez tiene contrato en Atlético de Madrid hasta el próximo 30 de junio del año 2030. Pero la realidad pasa por entender que en el conjunto colchonero entienden que todavía deben blindarle más de intereses como el de Barcelona. Se ha contratado a la figura de Matéu Alemany para crear un nuevo proyecto del club alrededor de la figura del argentino. Se espera que a lo largo de los próximos meses este recibo una nueva oferta contractual donde se le dé un importante aumento de sueldo que desvanezca las opciones de verle poner rumbo a otra potencia de Europa.

Julián Alvarez hace oídos sordos al Barcelona de momento: GETTY

En lo que vamos de temporada el exfutbolista de River Plate o Manchester City acumula un total de 7 goles y dos asistencias a lo largo de 16 encuentros oficiales. Es el máximo anotador de una plantilla que de la mano de Diego Pablo Simeone intenta cortar con una racha de casi 5 años sin títulos. Julián Alvarez, tajante alrededor de sus pretensiones de cara al futuro y de todos los rumores que le sitúan en la capital de Cataluña como heredero de Robert Lewandowski.

Las similitudes entre Simeone y Guardiola para Julián Alvarez

“Bueno, hay parecido. Obviamente la forma de competir, la mentalidad ganadora. Después, lo que todos vemos, son las diferencias en las ideas que cada uno tiene a la hora de enfrentar los partidos y de ver el fútbol. No sé si por su experiencia o por lo que sienten, no por lo que saben, cada uno tiene su propio estilo”, marcaba el argentino alrededor de los entrenadores que de momento ha tenido en Europa.

Fue justamente Diego Pablo Simeone quien más apostó por su llegada al Atlético de Madrid. Un club al cual Julián Alvarez llegó únicamente por su deseo de acumular más minutos en la élite del fútbol europeo y para abandonar el rol residual que tenía bajo Guardiola. Vive de momento su segunda campaña en un conjunto colchonero en el que también confesó a lo largo de las últimas horas que le encantaría ver a Cristian Romero más pronto que tarde.

