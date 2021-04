Koeman, en llamas: "Es increíble que no haya pitado penalti, es clarísimo"

Este sábado, con el estadio auxiliar Alfredo Di Stéfano como escenario, Real Madrid y Barcelona se vieron las caras en una nueva edición del clásico de España. Un clásico que puso frente a frente a dos equipos con serias aspiraciones de quedarse con el título en el marco de la máxima categoría de dicho país europeo, por lo que era un duelo clave.

Bajo esa órbita, los comandados por Zinedine Zidane tuvieron un primer tiempo prácticamente redondo y se fueron al descanso imponiéndose por dos goles de diferencia. Karim Benzema y Toni Kroos fueron los autores de las anotaciones de la escuadra Merengue. Sin embargo, en la etapa complementaria, el local se quedó y sufrió mucho.

El voto de los que ven penalty de Mendy a Braithwaite vale lo mismo que el tuyo. #ReflexionDeHoy #ElClasico pic.twitter.com/Ejb0ARC05r — TurcoBlanco ���� (@Turcoblanco) April 10, 2021

Óscar Mingueza descontó para los visitantes en el segundo tiempo. Luego, Barcelona contó con varias ocasiones claras para llevarse por lo menos un empate. Una de ellas desató la polémica, ya que Martin Braithwaite fue tocado levemente dentro del área y todos pidieron penal. Incluso el propio Ronald Koeman después del partido.

Tras la caída por 2-1 de Barcelona frente a Real Madrid, el director técnico de los catalanes no tuvo pelos en la lengua y exteriorizó toda su furia por la mencionada jugada: "Es increíble que no haya pitado penalti, es clarísimo. Es falta clarísima y yo no entiendo porque hay un árbitro, hay un línea y hay VAR", aseguró el holandés.

❝ Es increíble que no haya pitado penalti. Es clarísimo ❞



- @RonaldKoeman pic.twitter.com/h80nhDjOSY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 10, 2021

Lee También