Jugó con Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y se arrepiente de no ver el potencial de Messi: “Pregunté quién era”

Henrik Larsson tiene la suerte de ser uno de los pocos futbolistas en haber coincidido sobre el mismo césped con figuras de la talla de Lionel Messi, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo. El ex delantero de clubes como Celtic, Barcelona o Manchester United repasó su carrera a lo largo de las últimas horas por The Overlap y antes de desvelar uno de los mayores errores de su carrera en cuanto a análisis se refiere. Confirma que no esperaba que La Pulga fuese ni la mitad de lo que acabaría consiguiendo.

“No, no me di cuenta de que Messi sería uno de los mejores de inmediato. Mucha gente había visto a Ronaldinho. Yo estaba jugando con Ronaldinho en ese momento. Él era el mejor en aquella época”, empezaba el sueco en charla con The Overlap. Recordemos que fichó por Barcelona en el año 2004 y para iniciar un ciclo que se terminaría de consagrado en la final de la Champions del año 2006.

Al recordar lo que fueron los primeros compases de Messi en aquella plantilla, Larsson no duda que falló en su análisis alrededor de la figura en la que se terminaría convirtiendo. Eran otros tiempos en Can Barca y con un Rey claro: “Él no estaba en el equipo en mi primer año. Pero en el segundo año, cuando estábamos en la pretemporada, creo que fue en Japón, lo vi en el vuelo, pero realmente no pensé mucho en ello. Luego lo vi en los entrenamientos y le pregunté a Giovanni Van Bronckhorst: “¿Quién es ese?”.

Larsson no esperaba un Messi tan potente en el inicio de su carrera: GETTY

“Leo Messi podía hacer cualquier cosa con el balón y además era eficiente. No veía a Messi siendo tan bueno. La técnica, la velocidad, el pie izquierdo, todo estaba ahí, pero para mí era difícil ver que alguien superara a Ronaldinho”, más reflexiones de Larsson en The Overlap. Tras su paso por el conjunto culé y donde coincidió tanto con el astro brasileño como con quién sería el máximo icono en toda la historia del Barcelona, pasaría a manos de un Manchester United donde Cristiano Ronaldo ascendía por todo lo alto. En el 2021 fue entrenador del segundo filial de los blaugranas.

Larsson, vital en el historial europeo de Messi

Para finales de la temporada del 2006 Barcelona buscaba la segunda Champions de su historia frente al Arsenal. El equipo de Frank Rijkaard llegaba a París con el objetivo de frenar a un Thierry Henry absolutamente gravitacional. Finalmente y para casualidades del destino, el sueco terminaría tomando el lugar de Messi en la convocatoria y siendo vital en la segunda parte del choque con una actuación donde sus asistencia a Samuel Eto’o y Giuliano belletti quedan en la memoria del equipo blaugrana. Por esto, indicaba tiempo atrás, La Pulga no tuvo minutos.

“Estábamos los dos lesionados, pero finalmente él se fue a la grada y yo me senté en el banquillo. Aquel no era el Messi que luego llegó a ser. Era muy bueno, pero no el que fue uno o dos años después. Jugábamos contra un equipo inglés y Rijkaard sabía que yo estaba acostumbrado a ese juego tan físico”, confesiones de Larsson sobre aquella lluviosa noche en París. Sería la primera, de las 4 Champions, que Lionel Andrés levantó en Cataluña.

