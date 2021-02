Atlético Madrid vs. Chelsea EN VIVO: pronósticos, hora, fecha y dónde ver desde USA por la Champions League

Atlético Madrid vs. Chelsea EN VIVO ONLINE se enfrentan en el partido por UEFA Champions League este 23 de febrero a las 1:45 p.m. (hora de México) y 2:45 p.m. (hora ET de USA) vía TUDN, ESPN y FOX Sports. Síguenos porque Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO por streaming y TV como los pronósticos.

Debido a la situación actual por la pandemia, este encuentro se llevará acabo en la el Arena Națională de Bucarest, Rumanía, y será arbitrado por Felix Brych. Dicho árbitro es el karma del equipo del Atlético Madrid dado que expulsó a Arda Turan en la vuelta de los cuartos de final de la Champions 2015 en el Santiago Bernabéu. Asimismo expulsó a "El Niño" del Camp Nou a los pocos minutos del inicio del partido por dos faltas dudosas.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Chelsea en vivo y Gratis?

Este 23 de febrero se dará el duelo entre ambas escuadras a las 2:00 pm de México y 12:00 p.m. (PT) /1:00 a.m. del día siguiente (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Juventus Stadium.

Fecha: 23 de febrero

Hora: 2:00 pm de México. 12:00 am PT / 1:00 a.m. ET en Estados Unidos

Donde: Arena Națională de Bucarest

Atlético Madrid vs. Chelsea: Horarios por países

Perú – 3.00 p. m. hora de Lima

México – 2.00 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 3.00 p. m. hora de Quito

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Colombia – 3.00 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 5.00 p. m. hora de Buenos Aires

España – 9.00 a. m. hora de Madrid

España – 8.00 p. m. hora de Islas Canarias

Uruguay – 5.00 p. m. hora de Montevideo

Paraguay – 5.00 p. m. hora de Asunción

Chile – 5.00 p. m. hora de Santiago

Brasil – 5.00 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 4.00 p. m. hora de La Paz

Venezuela – 4.00 p. m. hora de Caracas

Canadá – 3.00 p. m. hora de Toronto

Italia – 9.00 p. m. hora de Roma

Francia – 9.00 p. m. hora de París

Alemania – 9.00 p. m. hora de Berlín

Portugal – 8.00 p. m. hora de Lisboa

Holanda – 9.00 a. m. hora de Ámsterdam

Inglaterra – 8.00 p. m. hora de Londres

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Chelsea desde USA por UEFA Champions League ONLINE y GRATIS?

A través de TUDN, Univision NOW, CBS All Access y UniMás, podrás ver en vivo y gratis este partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League desde USA. En cambio, el canal FOX Sports transmitirá en directo a todo México.

Atlético Madrid vs. Chelsea EN VIVO: Canales por países

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

México: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: ZonaFutbol, TUDN.com, Univision NOW, TUDN USA, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App, UniMás

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

En el caso fuera de EE.UU., esta es la lista de los canales del ESPN según tu cableoperador por cada país:

DirecTV (Perú): Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Argentina): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Uruguay): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Chile): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Colombia): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Ecuador): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Venezuela): Canal 624 (SD)

Movistar (Perú): Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD)

Movistar (Chile): Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD)

Movistar (Argentina): Canal 201 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV (Chile): Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD)

Claro TV (Colombia): Canal 511 (SD) y 1511 (HD)

Claro TV (Ecuador): Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD)

Claro TV (Argentina): Canal 107 (HD)

Telecentro (Argentina): Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD)

Cablevisión (Argentina): Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD)

Grupo TV Cable (Ecuador): Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (Santiago) y 841 (HD)

Supercanal (Argentina): Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD)

Dibox (Argentina): Canal 101 (HD)

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 103 (HD)

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Chelsea por Champions League gratis por app?

El canal TUDN cuenta con su web oficial y el app donde pasará todos los pormenores del partido Atlético Madrid vs. Chelsea por Champions League. Puedes descargar el app TUDN App por medio de Play Store y Apple Store.

Atlético Madrid vs. Chelsea: alineaciones

Atlético Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Kondogbia, Koke, Saul, Lodi; Joao Felix, Luis Suarez

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, T Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Abraham, Werner

Giroud es el goleador de Chelsea en esta Liga de Campeones ¿Volverá a convertir ante Atlético de Madrid? ����



Haz tus predicciones y juega al Play Predictor ¡Puedes ganar cientos de premios! �� — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) February 22, 2021

Atlético Madrid vs. Chelsea predicciones y pronósticos:

Según FanDuel, Atlético Madrid es el favorito de ganar este partido de ida por UEAF Champions League con el puntaje de +165, seguido de cerca por Chelsea con +190 y el empate (+200).

FanDuel Atlético Madrid +165 Empate +200 Chelsea +190

