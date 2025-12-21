Histórico de la Premier League protagonizó el escándalo del fin de semana en el fútbol inglés

El Coventry City de Frank Lampard se llevó un valioso empate de su expedición por el St Mary’s Stadium, el recinto del Southampton, en uno de los partidos correspondiente a la jornada 22 de la Championship, la segunda categoría del sistema de ligas de Inglaterra. Empataron 1 a 1 con goles de Nathan Wood para los locales y de Ephron Mason-Clark para la visita.

De esta manera, el equipo que comanda el ex Chelsea (en donde jugó 13 temporadas), Manchester City y West Ham United, entre otros, se mantiene en la cima de la tabla de posiciones del campeonato con 48 unidades y se sigue perfilando como el máximo favorito para quedarse con el ascenso a la Premier League 2026/2027.

Pero la noticia del cruce entre los conjuntos principales de los clubes mencionados no solo fue la división de unidades, sino el altercado que se desató una vez culminado el juego, el cual fue detonado por la presencia más experimentada en el campo, que no era otro más que Lampard, con más de 649 partidos en primera y 106 con la Selección de Inglaterra mayor.

Resulta que tras el pitazo final, el exmediocampista celebró el 1 a 1 muy cerca de los hinchas del Southampton, un gesto que los jugadores del elenco rojiblanco no soportaron, por eso no dudaron en ir a encararlo para recriminarle su actitud, una secuencia que a medida que iban pasando las milésimas añadía cada vez más protagonistas.

Como era de esperarse, el reclamo verbal pasó a los empujones. Primero fue el brasileño Léo Scienza el que le pidió explicaciones. Hasta ahí parecía una charla normal. No obstante, enseguida apareció Welington, el primero en revolear manotazos con un colaborador de Lampard, y Joshua Quarshie, los dos que debieron ser separados por el resto.

De igual modo, más allá del tumulto, el escándalo fue rápidamente disipado por los integrantes más tranquilos de ambos bandos, reacción que, a su vez, evitó que el comité de disciplina, luego del informe elevado por el árbitro del partido, no tome reprimendas severas con efecto en las siguientes fechas de la competencia.

En menos de tres meses, Coventry City y Southampton se deberán volver a ver las caras

El próximo 14 de marzo Coventry City deberá recibir en su estadio, el Building Society Arena, a Suouthampton, en un encuentro que está ubicado en el calendario a muy pocas semanas de la finalización de la Championship, por lo que ya se presume que será un duelo electrizante, no solo por lo que se juegan cada uno de los equipos, sino por el antecedente reciente en el que se sacaron chispas.