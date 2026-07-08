¿Se equivocó Davinson Sánchez?: más del 50% de las selecciones que patearon segundos en tandas de penales pasaron a la siguiente fase

Los datos señalan que la historia ha cambiado. Antes patear primero valía pasar de ronda en Mundiales. Desde hace tiempo no es así.

Tal y como ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, Colombia se va de la Copa del Mundo por penales. Lo hace en un contexto donde los fallos de Juan Camilo Hernández y Davinson Sánchez finiquitaron las opciones del equipo de Néstor Lorenzo. Justamente la decisión del segundo jugador de empezar pateando en la tanda mostró nuevamente el cambio en la estadística alrededor de elegir qué lugar se tiene desde los 11 pasos.

Durante un tiempo patear primero en una tanda de penales era sinónimo de clasificarse. Las estadísticas a nivel general hablaban de un 60% de posibilidades de avanzar de ronda siempre y cuando se empezase lanzando. Las últimas dos Copas del Mundo han cambiado todo y de las 39 tandas de penales que se han disputado a lo largo de la historia, ahora ya un total de 22 han tenido como ganador a quien ataja primero. Colombia lo sufrió en Canadá.

Los datos llegan después de ver a Davinson Sánchez consultar con Camilo Vargas sobre qué rol quería tener el guardameta en la tanda. Un acto de comunicación que sin duda refleja la inteligencia del por entonces capitán para intentar sacar la ventaja mayor en un momento de tensión absoluta. Pero también que expuso a Colombia en una estadística que no reconoce ni nombres ni camisetas ni títulos mundiales.

La trama es clara y habla de que en 13 de las últimas 15 tandas de penaltis por Copa del Mundo, quien pateó primero terminó yéndose a casa. Desde hace tiempo que el deporte rey abandonó una tendencia donde quien empezaba lanzando tenía más probabilidades de jugar tanto mental como físicamente con el rival durante toda la tanda. Tal y como ocurrió ante Inglaterra, Colombia se despide desde los fatídicos 11 pasos.

Colombia no revirtió la tendencia en tandas de penales: GETTY

Lo hizo incluso sin haber podido atajar un solo penal. El fallo de Manuel Akanji llegó por un lanzamiento del exjugador del Manchester City por encima del travesaño. Camilo Vargas sólo estuvo cerca en una ocasión de atajar el primero de los cinco remates que Suiza puso para llevarse la clasificación a los cuartos de final del certamen. Su rival será Argentina y muchos se preguntarán horas después de la debacle si era mejor atajar primero a los helvéticos en Vancouver.

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Balance negativo en penales para Colombia

Si hablamos únicamente de participaciones en Copas del Mundo y Copa América, encontraremos 12 ocasiones donde Colombia se midió a los 11 pasos para avanzar de ronda. Sólo se obtuvieron 5 victorias desde la primera vez que esto ocurrió y en 7 ocasiones el equipo cafetero terminó hincando la rodilla en una faceta del juego tan singular como determinante.

“Hoy es un día triste para el país y esta Selección. Estábamos para mejores cosas, pero volveremos a levantarnos”, analizaba un Luis Javier Suárez que no dudó en reconocer la deficiencia del equipo colombiano a la hora de buscar la portería contraria. Nuevamente los lanzamientos de pena máxima terminan con el sueño del país del norte de Sudamérica.

Datos claves

El defensor Davinson Sánchez erró su penal en la eliminación de Colombia ante Suiza.

erró su penal en la eliminación de Colombia ante Suiza. Quien ataja primero ganó 22 tandas de penales de las 39 disputadas en Mundiales.

de las 39 disputadas en Mundiales. La Selección Colombia acumula siete derrotas en doce tandas de penales de su historia.