El presidente de Galatasaray confirmó el interés por Messi: “Haremos todo lo posible”

Galatasaray manda mensajes de peso al Inter Miami. Finalmente y tras semanas de muchas especulaciones, el presidente del gigante turco, Dursun Özbek, se mostró tajante alrededor de la posibilidad de buscar el fichaje de Lionel Messi por algunos meses y tras el final de la MLS. Desde Estambul no dudan que tienen todas las herramientas para conseguirlo.

“No se puede vivir sin soñar. ¿Veremos algún día a Messi con la camiseta del Galatasaray?…El mayor acierto del Galatasaray reside en sus fichajes. No hicimos muchos, pero sí los necesarios, y mantuvimos la plantilla. Conservamos la columna vertebral del equipo que fue campeón tres años consecutivos, especialmente a todo el equipo. Creo que construimos un equipo exitoso gracias a los fichajes. Pusimos el listón muy alto. Realizamos el fichaje más caro de la historia del fútbol turco”, palabras de Dursun Özbek para Fanatik. Hace alusión a la ‘imposible’ llegada de Victor Osimhen en el pasado para dejar en claro que se puede soñar con La Pulga.

Ni mucho menos temen a invertir lo que haga falta. En Turquía Dursun Özbek deja en claro que se tienen todos los ítems para soñar en grande: “La situación económica del Galatasaray nos permite realizar estos fichajes. Hemos elevado nuestro nivel de éxito, así que pueden preguntar por Messi sin problema. Al mismo tiempo, hemos logrado una buena situación financiera y no haremos nada que la ponga en peligro. Todo nuestro trabajo debe ajustarse a nuestra capacidad financiera. Por eso hemos construido un buen equipo y esperamos tener objetivos europeos. Haremos lo que sea necesario para alcanzarlos”.

La operación no dará más pasos mientras Inter Miami siga en competencia. Todo se encuentra pensando para cuando Las Garzas terminen su temporada en la MLS. Ahí Messi tendrá un parón de casi 3 meses que en un año de Copa del Mundo hace temer alrededor de su ritmo de juego. Proponer una cesión por algunos meses, como en el pasado ha ocurrido en Estados Unidos con jugadores como David Beckham o Landon Donovan es el camino que se piensa seguir.

Por Galatasaray se piensa en Messi pensando en un claro objetivo, meter al club en la siguiente fase de la Champions League. Los Leones son ahora mismo 9 de la tabla general y buscan evitar como mínimo la fase de playoff. Si llegase a Estambil, La Pulga podría jugar ante los Atlético de Madrid y Manchester City en enero. Dursun Özbek no duda en la exigencia del proyecto: “La Liga de Campeones es un torneo muy exigente. Participan equipos muy importantes. Queremos seguir adelante terminando entre los 8 o 16 primeros. Confío en mi equipo. Espero que alcancemos nuestro objetivo en la Liga de Campeones este año y que podamos complacer a nuestra afición sin perder la concentración”

Lo que sigue para Messi en la MLS

Tras golear y eliminar a Nashville, Inter Miami medirá fuerzas con Cincinnati con en las Semifinales de la Conferencia Este. Un duelo donde se espera que Luis Suárez pueda volver tras la suspensión y donde Lionel Andrés volverá a saltar al césped el día 22 de noviembre del 2025. Los de Javier Mascherano, decididos a buscar el título tras superar lo cosechado 12 meses atrás.

En cuanto al resto de semifinales, surgen los duelos entre Philadelfia y New York City por la Conferencia Este. Si vamos a la otra costa de los Estados Unidos, Whitecaps vs. LAFC y San Diego vs. Minnesota serán los emparejamientos tras la eliminación de potencias como Portland, Columbus Crew, Dallas o Seattle.

