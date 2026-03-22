Gennaro Gattuso sorprende con la lista de Italia para el Repechaje del Mundial 2026

La Selección de Italia aún tiene que conseguir su pasaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras quedar segundo detrás de Noruega en su grupo de las Eliminatorias de la UEFA, ahora irá en busca de uno de los cuatro cupos europeos que se dirimirán en el Repechaje que se llevará a cabo en la fecha FIFA de marzo.

En el caso de la Azzurra disputará la plaza de la Ruta A que ofrece un lugar en el Grupo B del torneo, en el cual ya tienen su participación asegurada Canadá, Suiza y Qatar. Y en ese sentido, su rival será Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo. Si pierde se queda definitivamente afuera, si gana jugará la Final contra Gales o Bosnia y Herzegovina.

Al respecto, para afrontar, en principio, este primer duelo contra el seleccionado del país del Reino Unido, Gennaro Gattuso comunicó la lista de convocados en la cual presenta una novedad principal, que es la inclusión de Federico Chiesa, delantero del Liverpool, que hacía casi dos años que no era convocado a la Selección de Italia (la última vez fue el 29 de junio del 2024 contra Suiza por los Octavos de Final de la Eurocopa).

A pesar de sus intermitencias en el conjunto de Anfield (apenas acumula 673 minutos en 32 partidos), Gattuso decidió sumarlo como una alternativa en un ataque que también tendrá a: Francesco Pio Esposito (Inter de Milán), Moise Kean (ACF Fiorentina), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui ( Al-Qadisiyah FC) y Gianluca Scamacca (Atalanta).

Asimismo, el resto de la lista está conformada por los porteros Elia Caprile (Cagliari Calcio), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (SSC Napoli).

Los defensores Alessandro Bastoni (Inter Milán), Alessandro Buongiorno (SSC Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal FC), Andrea Cambiaso (Juventus FC) , Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco ( Inter de Milán), Federico Gatti (Juventus FC), Gianluca Mancini (AS Roma), Marco Palestra ( Cagliari Calcio), Giorgio Scalvini (Atalanta) y Leonardo Spinazzola (SSC Napoli).

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Y los mediocampistas Nicolò Barella (Inter de Milán), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Inter de Milán), Manuel Locatelli ( Juventus FC), Niccolò Pisilli (AS Roma) y Sandro Tonali (Newcastle United).

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Italia buscará volver a la Copa del Mundo luego de dos ausencias consecutivas

La Selección de Italia se ausentó tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. En ambos casos intentó conseguir su cupo en el Repechaje, pero en uno perdió contra Suecia y en el otro con Macedonia del Norte. Además, vale recordar que en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 fue eliminado en fase de grupos, por lo que la última vez que fue protagonista del torneo ecuménico fue en Alemania 2006 cuando se proclamó campeón.

En síntesis

Gennaro Gattuso incluyó a Federico Chiesa tras casi dos años sin citaciones a la selección.

incluyó a tras casi dos años sin citaciones a la selección. Italia enfrentará a Irlanda del Norte este 26 de marzo por el repechaje al Mundial.

enfrentará a este por el repechaje al Mundial. El seleccionado italiano busca clasificar tras ausentarse en las ediciones de 2018 y 2022.

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