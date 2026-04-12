Europa se mantiene atenta a lo que será el próximo mes y medio, en el cual se estarán definiendo los campeonatos locales, así como también las competencias internacionales de clubes como la UEFA Champions League, Europa League y Conference League.

Claro, por un lado están equipos como Bayern Munich, Arsenal, Barcelona y París Saint-Germain, que buscan quedarse con sus respectivas ligas y con el título de campeón del Viejo Continente. Pero por el otro, hay muchos otros que pelean por entrar a alguna competencia internacional o por la permanencia en la máxima categoría.

El caso que más desconcierto está generando es el del Tottenham, que hace 14 partidos que no gana en la Premier League. Apenas consiguió 5 unidades de las últimas 42, razón por la que retrocedió casilleros hasta caer en el puesto decimoctavo de la tabla de posiciones a falta de tan solo 6 jornadas.

Asimismo, en España, el Sevilla también se juega semana tras semana una final, puesto que se coloca a solo 2 unidades de la zona que lo depositaría en LaLiga 2 (Alavés está un escalón por debajo con 33 puntos, mientras que el Elche, el primero de los tres equipos que están descendiendo, de momento acumula 32 puntos).

La tabla de posiciones de la Serie A.

Y en Italia, el que se está llevando las miradas es la Fiorentina, uno de los pocos equipos italianos que supo ser campeón nacional (y que en sus mejores años llegó a un final de la hoy conocida como Champions League contra el Real Madrid en 1957) que asoma en la decimosexta colocación, a 5 unidades de la zona roja y del Lecce, equipo al que tiene que enfrentar el próximo lunes 20 de abril, duelo que, en definitiva, será crucial en la lucha por una la plaza en la Serie A 2026/2027.

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No sería la primera vez de Fiorentina en la Serie B

Fiorentina ya pasó por la segunda categoría del fútbol italiano en cuatro oportunidades. Descendió en 1929 y volvió a la Serie A en 1931; en 1938 (solo una temporada), en 1993 (retornó en 1994) y en 2003/2004, luego de presentar la quiebra en 2001 y caer directamente a la Serie C en la campaña 2002/2003. Por lo tanto, ya va 22 años ininterrumpidos en primera.

Los partidos que le quedan a la Fiorentina en la temporada

Fiorentina debe medirse a: Lazio (13/4), Lecce (20/4), Sassuolo (26/4), Roma (3/5), Genoa (10/5), Juventus (17/5) y Atalanta (24/5). Además este jueves 16 se medirá al Crystal Palace en los Cuartos de Final de vuelta de la Conference League, luego de perder 3 a 0 en el Reino Unido en la ida.

En síntesis

La Fiorentina se ubica en la decimosexta posición, a solo 5 unidades del descenso.

se ubica en la decimosexta posición, a solo del descenso. El club enfrentará al Lecce el lunes 20 de abril en un duelo crucial.

el lunes en un duelo crucial. El equipo italiano perdió 3 a 0 ante el Crystal Palace en la Conference League.