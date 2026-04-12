En Inglaterra ya se preparan para lo que puede ser un bombazo histórico. Es que el Tottenham Hotspur, tras la victoria del West Ham United sobre el Wolverhampton el último viernes, cayó a la zona de descenso de la tabla de posiciones de la Premier League, cuando solo faltan 6 fechas para el final del calendario.

Resulta que los Spurs hace 13 partidos que no ganan en la liga inglesa. La última vez fue el 1 a 0 ante el Crystal Palace el 28 de diciembre del año pasado. De ahí en más, solo obtuvo 5 puntos de 39 posibles, por lo que cada vez es más posible su presencia en la English Football League Championship a partir de la próxima temporada.

Esta situación, además, provocaría una pérdida millonaria para el Tottenham Hotspur. De base, el club de londres dejaría de recibir más de 110 millones de euros por el solo hecho de ser parte de la Premier League. Es que de manera equitiativa cada participante percibe 9,16 millones por acuerdos comerciales; 34,6 millones procedentes de derechos televisivos y 68,7 de los derechos internacionales.

Asimismo, en cuanto a premios por resultados, el Tottenham dejaría escapar otra suma indispensable para su balance. Como para tener una idea, el Liverpool, campeón de la Premier League 2024/2025 se llevó 233,8 millones, mientras que el Southampton, que salió último, se quedó con 146 millones. De hecho, a los Spurs les depositaron 170 millones por ubicarse en el puesto 17.

Tottenham también sufriría por su ausencia en competencias internacionales

Por otro lado, lo que también resignaría el Tottenham, en caso de descender, son los beneficios por clasificar a la UEFA Champions League o, en su defecto, a la Europa o Conference League. Tomando como referencia la máxima competencia continental a nivel clubes, cada participante de la actual edición se llevó 18,62 millones por el solo hecho de jugar la Fase de Liga.

A eso se le pueden sumar 2,1 millones por cada triunfo y los 700 mil euros por cada empate. De hecho, la UEFA le giró a los Spurs por la Liga de Campeones de Europa 2025/2026 poco más de 40 millones de euros entre el saldo por la participación en la primera instancia, 11,2 millones por 5 victorias y un empate, y los 11 millones por jugar los Octavos de Final.

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El calendario que le queda al Tottenham con el que intentará permanecer en la Premier League

El Tottenham tiene 7 partidos por delante en los que tiene que levantar la mayor cantidad de puntos para salvarse del descenso. En orden, se enfrentarán con: Sunderland, Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds, Chelsea y Everton.