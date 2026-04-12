Pep Guardiola señala a uno de sus dirigidos como el jugador a seguir en el Mundial 2026

Rayan Cherki ya logró instalarse como uno de los mejores jugadores del mundo. Luego de pegar el salto del Olympique de Lyon al Manchester City a principios del 2025, fue en la presente temporada en la que se ganó tanto un lugar importante en el esquema de Pep Guardiola como un cupo en la lista de convocados de la Selección de Francia a poco menos de dos meses de lo que será la Copa del Mundo.

Este crecimiento, incluso, sorprendió al propio entrenador del conjunto ciudadano, que resaltó las condiciones del mediocampista en la conferencia de prensa que brindó este sábado 11 de abril en la previa del cruce con el Chelsea por la fecha 32 de la Premier League.

“Rayan Cherki es un poco un alma libre… Estoy realmente sorprendido. Es uno de los jugadores más increíblemente talentosos que he visto nunca”, exteriorizó Pep Guardiola que, vale recordar, dirigió, entre otros futbolistas, a Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y tantas otras figuras de fuste mundial.

No obstante, el estratega catalán aprovechó la pregunta de Rayan Cherki para hacerle un llamado de atención: ”Solo, en el futuro, con suerte, podrá quedarse más tiempo porque tiene atributos para ser un jugador de primer nivel, de primer nivel”.

Rayan Cherki ya es parte de la Selección de Francia y está a un paso de la Copa del Mundo

Rayan Cherki fue citado por primera vez a la Selección de Francia por Didier Deschamps en junio del 2025, para los partidos que el combinado galo afrontó ante España y Alemania por la Fase Final de la UEFA Nations League 2024/2025. Luego disputó las últimas dos fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026 vs. Ucrania y Azerbaiyán y jugó 78 minutos ante Colombia en el amistoso de la fecha FIFA de marzo.

Con lo cual, al haber sido parte de las últimas citaciones se encamina a ser uno de los integrantes de la lista de 26 que la FFF (Federación Francesa de Fútbol) debe entregar a la FIFA a más tardar a finales del mes de mayo.

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Manchester City se puede acercar al Arsenal en la tabla de la Premier League

Arsenal sigue siendo el líder de la tabla de posiciones de la Premier League con 70 unidades. No obstante, cayó con el Bournemouth este sábado 11 de abril, por lo que el Manchester City tiene chances de achicar la distancia ante el Chelsea este domingo. Si los de Pep Guardiola ganan se ponen a 6, todavía con un partido menos que los Gunners, y encima el próximo 19 de abril se miden en el Etihad Stadium.

En síntesis