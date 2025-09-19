Mourinho es nuevo DT del Benfica y su primer fichaje sería un ecuatoriano

Sonó incluso para la Selección de Ecuador pero José Mourinho fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Benfica de Portugal. Uno de los primeros refuerzos que tendrá el DT portugués es justamente un ecuatoriano.

Medios portugueses insisten en el interés del Benfica por Deinner Ordóñez de Independiente del Valle. El joven central de 15 años sigue estando en la agenda del equipo luso.

Si hay un DT que apuesta por los canteranos es José Mourinho, por lo que vería con buenos ojos la llegada del central con mucho futuro. Su fichaje costaría cerca de 10 millones de dólares.

Mourinho firmó con el club portugués por dos temporadas con opción a una más, por lo que Ordóñez podría llegar con 18 años a ser entrenado por Mourinho en el primer plantel.

ver también CONMEBOL toma histórica decisión luego de la expulsión de Gonzalo Plata

Deinner Ordóñez – Independiente del Valle.

ver también Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial tras el último ranking FIFA

No es el único club que quiere a Ordóñez, con el interés del Chelsea, Liverpool, Tottenham y FC Barcelona. Independiente del Valle quiere recotizarlo tras estos interés.

Publicidad

Publicidad

Los jóvenes jugadores que ha vendido Independiente del Valle

En los últimos años Independiente del Valle ha vendido a varios jugadores, pero ahora incluso está vendiendo a futbolistas que no cumplen ni los 18 años. En los recientes mercados, dejaron ir a Kendry Páez a Chelsea y próximamente se marchará Justin Lerma a Borussia Dortmund. Ambos jugadores fueron comprados antes de tener 18 años de edad.

ver también Sebastián Beccacece propone nueva sede para la Selección de Ecuador y la sorpresa es total

Independiente del Valle ha ingresado más de 100 millones en ventas

Solo en los últimos 5 años, Independiente del Valle ya ha ingresado más de 100 millones por las ventas de jóvenes jugadores ecuatorianos al fútbol europeo. En casos como los de Moisés Caicedo, se había quedado con un porcentaje del pase y su traspaso histórico le derivó en una gigante fortuna.