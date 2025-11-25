José Mourinho no está del todo conforme con la plantilla del Benfica y ya piensa en refuerzos para el mercado de enero europeo. Entre las opciones que maneja trasciende que está un jugador de la Selección de Ecuador.

Según medios portugueses, Nilson Angulo es uno de los jugadores que cuentan con el fuerte interés del Benfica. El extremo del RSC Anderlecht se afianzó como titular en la ‘Tri’.

Solo en los últimos meses Angulo ha despertado el interés de clubes importantes como el Liverpool y el Sevilla, y ahora se le suma el Benfica. El ex Liga de Quito recién renovó para revalorizarse.

La idea del Anderlecht es venderlo recién luego del Mundial 2026 dónde seguramente irá convocado y tiene muchas chances de ser el extremo izquierdo titular de Sebastián Beccacece.

Su precio de salida ronda los 15 millones de euros, su contrato está firmado hasta el 2029 y con un aumento de salario considerable. Por lo pronto sigue siendo una de las figuras del equipo.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

Nilson Angulo – Selección Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

