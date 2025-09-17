José Mourinho pone en juego su idolatría en el Porto para volver al Benfica

El fútbol portugués estaría a punto de recuperar a uno de sus máximos exponentes. Tras la salida de Bruno Lage de su cargo como técnico del Benfica, quien fue despedido tras la inesperada derrota 3 a 2 del elenco luso en la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League ante el Qarabag de Azerbaiyán, José Mourinho se apunta para ocupar el puesto que quedó vacante.

La directiva del conjunto de Lisboa, al mando del presidente Rui Costa, aceleró el acuerdo con Mou, apenas horas después del tropezón del equipo en condición de local en el Estadio da Luz por el certamen continental, algo que generó bastante revuelo en la prensa europea, puesto que el retorno a la actividad del protagonista en cuestión se produce después de haber sido cesado del Fenerbahce el pasado 29 de agosto.

Incluso, esta posibilidad -que medios como A Bola señalan que es concreta y que la presentación podría ser inminente- se da, curiosamente, poco después de que José Mourinho fuera recibido con una ovación ensordecedora por los aficionados del Porto -máximo rival del Benfica- el último sábado 13 de septiembre en el encuentro frente a Nacional por la Primeira Liga.

Su imagen en la tribuna del Estadio O Dragao fue tan celebrada por los presentes, que el estratega de 62 años se vio obligado a levantarse y saludar a los aficionados que estaban más cerca de su ubicación, muchos de ellos con la intención de agradecerle la obtención de la Champions League en la temporada 2023/2024.

De igual modo, aunque Mourinho se transformó desde aquel entonces en un ícono del Porto, sus primeros pasos en la conducción técnica los dio, paradójicamente, en el Benfica. Fue en el año 2000, momento en el que dio el salto de asistente a entrenador principal, precisamente con Las Águilas.

Sin embargo, su paso por el club fue efímero, pues dimitió en diciembre de ese mismo año, luego de haber dirigido 11 partidos, con los que cosechó 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Ahora, con una segunda oportunidad con el Benfica, con quien también retornará a la Champions League, el portugués busca dejar una marca más duradera.

El camino de José Mourinho como entrenador

José Mourinho se inició en el Benfica como entrenador en el año 2000, luego de ser asistente en el Sporting y en el Porto de Bobby Robson, y en el Barcelona de Louis van Gaal. Luego, en orden, pasó por el Leiria, Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, volvió a Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahce.

