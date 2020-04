Expresidente del Inter asegura que el club intentará contratar a Messi

Instalada la cuarentena obligatoria en todo el territorio, los clubes de fútbol, sin verse exentos de la situación, debieron cerrar sus puertas hasta nuevo aviso y aguardar por novedades positivas vinculadas al coronavirus. Pese al impedimento de poder reunirse en la institución, todo indica que los elencos aún continúan trabajando de cara a lo que será la reanudación oficial de las actividades.

A falta de confirmación oficial sobre la fecha en la cual se volverá a jugar al deporte en cuestión, los cuadros de países como Italia estarían diagramando cuáles serán sus movimientos en el próximo mercado de pases. El Inter, por ejemplo, según reportó su expresidente Massimo Moratti, estaría horneando una auténtica bomba que de concretarse daría un auténtico batacazo en la historia del fútbol.

El ex directivo de la institución de la Serie A, en diálogo con Radio Anch'io Sport, manifestó que no sería una idea para nada alocada imaginar un hipotético escenario en el que Lionel Messi deje Barcelona y pase a vestir la camiseta del conjunto Nerazzurri. Vaticinando un posible bombazo en la ventana de transferencias, el ex directivo aseguró que existen chances que en el mismo "pasarán cosas raras".

Exteriorizando su información con el programa radial, Moratti, dejando a más de un oyente boquiabierto, aseguró que no ve la llegada de La Pulga al Inter como "un sueño prohibido". "Los propietarios se están esforzando para tratar de llevarlo al Inter. Creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada", agregó haciendo referencia al evento que se avecina a mitad de año.

A modo de cierre, Massimo, indicando que por el momento no existen muchas más precisiones sobre el anhelo del cuadro de Milán, explicó que futbolistas como Lautaro Martínez podrían ingresar en los términos de la transferencia en pos de seducir lo máximo posible a la institución de la Liga Española. "Tenemos que ver si no encaja en otras operaciones más importantes, como la de Messi", culminó.

