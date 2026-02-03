James Rodríguez todavía puede fichar por estas ligas en Europa y América: ¿Qué mercados siguen abiertos?

Ha cerrado el mercado de fichajes de invierno en las principales primeras divisiones del viejo continente. El escenario pensando en la Selección Colombia y concretamente en el futuro de James Rodríguez todavía queda abierto en diferentes categorías del fútbol europeo y americano. Este es el cierre de la ventana de incorporaciones de mediados de temporada para el resto de los destinos que le quedan al cucuteño de cara encontrar el club lo antes posible.

Se debe marcar como a lo largo de las próximas 24 horas cerrará el mercado de fichajes en la Eredivisie de Holanda. Portugal hará lo propio mañana en un destino que James conoce de primera mano gracias a su paso por el Porto. Si nos vamos a otros futboles más rocambolescos como Turquía, Grecia y Austria, encontraremos el fin de la ventana de incorporaciones el próximo 6 de febrero.

Siguiendo por un viejo continente donde el último paso dejando a Rodríguez nos devuelve a sus tiempos por Rayo Vallecano, Suiza no cerrará su ventana de incorporaciones hasta el próximo 16 de febrero y Rusia hará lo propio el próximo 19 de febrero. Son las únicas ligas que quedan abiertas en el viejo continente de cara a que el cafetero pudiese prepararse de la mejor posible para la última Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde le veremos defender los intereses de Colombia.

Si James pretende jugar de nuestro lado del mundo, debe saber que en México no cerrará su ventana de incorporaciones hasta el próximo 10 de febrero. En destinos como Colombia la trama se encuentra abierta hasta el 6 de marzo y en Brasil todavía hay tiempo hasta el 3 del tercer mes del año. Ecuador hará lo propio el próximo 29 de marzo y la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica el día 26 de dicho mes.

James, sin minutos oficiales desde el mes de noviembre: GETTY

Muchos han venido relacionando al cafetero con destinos del fútbol argentino como Platense o Estudiantes de La Plata en las últimas horas. Aquí se debe hacer un hincapié importante teniendo en cuenta de que la ventana de fichajes del fútbol de la Albiceleste ya cerró de manera oficial. Únicamente los clubes que vendan futbolistas al exterior tendrán una excepción hasta el próximo 10 de marzo para traer nuevas caras. Ser agente libre en este caso, juega a favor de James Rodríguez pensando en no quedarse sin club en la previa del mundial.

Publicidad

Publicidad

Néstor Lorenzo, preocupado con James

El 10 de la selección colombiana no tiene actividad a nivel de clubes desde el pasado 8 de noviembre cuando disputó su último encuentro con León de la Liga MX. Dos semanas más tarde el entrenador de los cafeteros hablaba de la necesidad de que su estrella encontrase destino lo antes posible. Han pasado ya prácticamente 90 días y de momento no se tiene claridad sobre dónde vivirá los últimos meses James antes de la llegada de su tercera edición en un Mundial.

“El presente no es incierto, el futuro si, queremos que compita como viene compitiendo, nada más. Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a tener clubes interesados en él, esperemos a ver a donde va”, reflexiones del entrenador argentino en la última fecha FIFA del mes de noviembre del año 2025. James busca club y Colombia cruza los dedos.

Datos claves

El mercado de fichajes para James Rodríguez cierra en Turquía y Grecia el 6 de febrero .

cierra en Turquía y Grecia el . En Colombia y Brasil, el periodo de inscripciones finaliza el 6 y 3 de marzo respectivamente.

y Brasil, el periodo de inscripciones finaliza el respectivamente. James Rodríguez no disputa un partido oficial desde el pasado noviembre en México.

Publicidad

Publicidad

ver también 11 figuras internacionales que siguen sin equipo a 4 meses del Mundial 2026